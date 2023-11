Fuerte: Casi nadie pensaba que Andrea Iannone haría esto

Después de 66 vueltas el miércoles, Andrea Iannone estaba completamente agotado por la tarde cuando SPEEDWEEK.com se reunió con él para una entrevista detrás del box del equipo Go Eleven Ducati en Jerez. Cuatro años sin competir han dejado huella.

"Estoy acabado", se quejaba el hombre del regreso, de 34 años, sancionado por dopaje. "Hacía mucho tiempo que no me subía a una moto de carreras. En general, no he corrido mucho este año porque es difícil entrenar con aficionados en la pista, prácticamente nunca tienes una pista despejada. No obstante, intenté entrenarme lo mejor que pude. Pero eso no es suficiente para una superbike o una MotoGP. Estas motos son una historia completamente diferente: tienen mucha potencia, aceleran y frenan muy fuerte. Lo noto en los antebrazos, pero aún así estoy contento".

Iannone se marcó como objetivo divertirse durante los dos días de pruebas. El miércoles por la tarde se encontró sorprendentemente 5º en la tabla de tiempos, a sólo 9/10 s del mejor tiempo de Remy Gardner (GRT Yamaha). El australiano ha marcado un crono muy bueno con el neumático trasero de calificación y sólo ha sido 2/10 s más lento que el récord de la pole. Esto mejora aún más el tiempo de Iannone, que también monta un clasificador.

"He disfrutado mucho del día", ha subrayado Andrea, "tengo buenas sensaciones con la moto y los neumáticos, que son las dos cosas más importantes. Por supuesto que necesito mejorar en ciertas áreas, pero tenemos tiempo. Nuestro punto de partida es muy bueno, nadie lo hubiera pensado. Esperaba que fuera mucho peor. Afortunadamente estamos más cerca del mejor piloto de lo esperado".

El buen rendimiento de Iannone también fue destacado por sus rivales. "Es rápido y lo ha sido en el pasado", sostenía el Campeón del Mundo Álvaro Bautista, que conoce bien a Andrea de sus tiempos en MotoGP. "Los problemas vienen con las carreras, los tests son otra cosa. Su actuación ha sido impresionante, es bueno tener buenos pilotos en el campeonato."

Con la Ducati Panigale V4R, Iannone tiene en su haber la moto más exitosa de las dos últimas temporadas. Para él, sin embargo, la historia de éxito empezó antes: "Desde 2016 Ducati ha trabajado y ha conseguido grandes resultados. Ducati ha invertido mucho tiempo, dinero y trabajo en Borgo Panigale, todos los días. Hoy tienen una moto excepcional en el Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbike. Para mí no es una sorpresa porque he visto con mis ojos cómo todos en la fábrica se han esclavizado durante años para llegar hasta aquí."



Iannone tiene el próximo test los días 25 y 26 de noviembre en Jerez. Entonces, según el equipo, lo principal será trabajar en la regularidad.