Fort : personne ne croyait Andrea Iannone capable de cela

Tout le monde au sein de l'équipe Go Eleven Ducati, y compris Andrea Iannone lui-même, a été surpris par la qualité du premier test Superbike à Jerez après quatre ans sans course. L'Italien s'est classé cinquième.

Après 66 tours mercredi, Andrea Iannone était complètement vidé le soir où SPEEDWEEK.com l'a rencontré à Jerez derrière le box du team Go Eleven Ducati pour une interview. Quatre années sans courir ont laissé des traces.

"Je suis fini", a gémi le revenant de 34 ans, qui a été suspendu pour dopage. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas piloté une machine de course. Dans l'ensemble, je n'ai pas beaucoup roulé cette année parce qu'il est difficile de s'entraîner avec des amateurs sur la piste - on n'a pour ainsi dire jamais la voie libre. Malgré tout, j'ai essayé de m'entraîner le mieux possible. Mais ce n'est pas suffisant pour une Superbike ou une MotoGP. Ces motos sont une toute autre histoire : elles ont beaucoup de puissance, accélèrent et freinent très fort. Je le sens dans mes avant-bras, mais je suis quand même content".

Iannone s'était fixé comme objectif pour ces deux jours de test de s'amuser. Mercredi soir, il s'est retrouvé sans surprise à la cinquième place de la feuille des temps, à près de 9/10 sec du meilleur temps de Remy Gardner (GRT Yamaha). L'Australien a réalisé un très bon temps avec le pneu arrière qualificatif, n'étant que 2/10 sec plus lent que le record de la pole. Cela valorise encore plus le temps de Iannone, également réalisé avec un qualifyer.

"J'ai beaucoup apprécié cette journée", a souligné Andrea, "j'ai un bon feeling avec la moto et les pneus, ce sont les deux choses les plus importantes. Bien sûr, je dois m'améliorer dans certains domaines, mais nous avons le temps. Notre point de départ est très bon, personne ne l'aurait imaginé. Je m'attendais à bien pire. Heureusement, nous sommes plus proches du meilleur pilote que prévu".

Les bonnes performances de Iannone ont également été notées par la concurrence. "Il est rapide et l'a déjà été par le passé", a noté le champion du monde Alvaro Bautista, qui connaît bien Andrea pour l'avoir côtoyé en MotoGP. "Les problèmes viennent avec les courses - les tests, c'est autre chose. Sa performance a été impressionnante, c'est bien d'avoir de bons pilotes dans le championnat".

Avec la Ducati Panigale V4R, Iannone a sous ses ordres la moto la plus performante des deux dernières saisons. Mais pour lui, la success story a commencé plus tôt : "Depuis 2016, Ducati a travaillé pour obtenir de grands résultats et les a obtenus. Ducati a investi beaucoup de temps, d'argent et de travail à Borgo Panigale, chaque jour. Aujourd'hui, ils ont une moto exceptionnelle dans le championnat du monde MotoGP et Superbike. Pour moi, ce n'est pas une surprise, car j'ai vu de mes yeux comment tout le monde à l'usine a travaillé pendant des années pour en arriver là".



Le prochain test de Iannone aura lieu les 25 et 26 novembre à Jerez. Selon l'équipe, il s'agira alors avant tout de travailler sur la constance.