Forte: quasi nessuno pensava che Andrea Iannone lo avrebbe fatto

Dopo 66 giri mercoledì, Andrea Iannone era completamente esausto quando SPEEDWEEK.com lo ha incontrato per un'intervista dietro il box del team Go Eleven Ducati a Jerez. Quattro anni di assenza dalle corse hanno lasciato il segno.

"Sono finito", si è lamentato il 34enne che è stato bandito per doping. "È passato molto tempo dall'ultima volta che sono salito su una moto da corsa. Quest'anno non ho corso molto perché è difficile allenarsi in pista con i dilettanti: praticamente non c'è mai una pista libera. Tuttavia, ho cercato di allenarmi al meglio. Ma questo non è sufficiente per una superbike o una MotoGP. Queste moto sono completamente diverse: hanno molta potenza, accelerano e frenano molto forte. Lo sento negli avambracci, ma sono comunque contento".

Iannone si è posto l'obiettivo di divertirsi durante i due giorni di test. Mercoledì sera si è sorprendentemente ritrovato al quinto posto della classifica dei tempi, a soli 9/10 di secondo dal miglior tempo di Remy Gardner (GRT Yamaha). L'australiano ha ottenuto un ottimo tempo con la gomma posteriore da qualifica ed è stato solo 2/10 di secondo più lento del record della pole. Questo migliora ulteriormente il tempo di Iannone, anche lui in sella a una moto da qualifica.

"Mi sono davvero divertito", ha sottolineato Andrea, "ho un buon feeling con la moto e con le gomme, che sono le due cose più importanti. Naturalmente devo migliorare in alcune aree, ma abbiamo tempo. Il nostro punto di partenza è molto buono, nessuno l'avrebbe mai detto. Mi aspettavo che fosse molto peggio. Fortunatamente siamo più vicini al miglior pilota di quanto ci si aspettasse".

La buona prestazione di Iannone è stata notata anche dai suoi rivali. "È veloce e lo è stato anche in passato", ha dichiarato il campione del mondo Alvaro Bautista, che conosce bene Andrea dai tempi della MotoGP. "I problemi arrivano con le gare, i test sono un'altra cosa. La sua prestazione è stata impressionante, è bello avere buoni piloti nel campionato".

Con la Ducati Panigale V4R, Iannone ha la moto più vincente delle ultime due stagioni. Per lui, tuttavia, la storia di successo è iniziata prima: "Dal 2016 la Ducati ha lavorato per ottenere grandi risultati. Ducati ha investito molto tempo, denaro e lavoro a Borgo Panigale, ogni giorno. Oggi hanno una moto eccezionale nel Campionato del Mondo MotoGP e Superbike. Per me non è una sorpresa perché ho visto con i miei occhi come tutti in fabbrica hanno lavorato per anni per arrivare a questo punto".



Iannone ha il prossimo test il 25/26 novembre a Jerez. Poi, secondo il team, la cosa principale sarà lavorare sulla costanza.