Forte: Quase ninguém pensou que Andrea Iannone faria isto

Todos na equipa Go Eleven Ducati, incluindo o próprio Andrea Iannone, ficaram surpreendidos com a forma como correu o primeiro teste de Superbike em Jerez depois de uma paragem de quatro anos nas corridas. O italiano subiu para o quinto lugar.

Depois de 66 voltas na quarta-feira, Andrea Iannone estava completamente exausto à noite quando o SPEEDWEEK.com o encontrou para uma entrevista atrás da box da equipa Go Eleven Ducati em Jerez. Quatro anos fora das corridas deixaram a sua marca.

"Estou farto", lamentou o homem do regresso, de 34 anos, que foi banido por doping. "Já há muito tempo que não andava numa mota de corrida. Não andei muito este ano porque é difícil treinar com amadores na pista - praticamente nunca se tem uma pista livre. No entanto, tentei treinar o melhor que pude. Mas isso não é suficiente para uma superbike ou uma mota de MotoGP. Estas motos são uma história completamente diferente: têm muita potência, aceleram e travam com muita força. Sinto isso nos meus antebraços, mas estou contente na mesma."

Iannone estabeleceu o objetivo de se divertir durante os dois dias de testes. Na quarta-feira à noite, surpreendentemente, ficou em 5º lugar na tabela de tempos, apenas 9/10 segundos atrás do melhor tempo de Remy Gardner (GRT Yamaha). O australiano fez um tempo muito forte com o pneu traseiro de qualificação e foi apenas 2/10 segundos mais lento que o registo da pole. Isto melhora ainda mais o tempo de Iannone, que também rodou com um pneu de qualificação.

"Gostei muito do dia", sublinhou Andrea, "sinto-me bem com a moto e com os pneus, que são as duas coisas mais importantes. Claro que preciso de melhorar em certas áreas, mas temos tempo. O nosso ponto de partida é muito bom, ninguém teria pensado nisso. Esperava que fosse muito pior. Felizmente, estamos mais perto do melhor piloto do que o esperado."

O bom desempenho de Iannone também foi notado pelos seus rivais. "Ele é rápido e já o foi no passado", disse o Campeão do Mundo Alvaro Bautista, que conhece bem Andrea dos seus dias de MotoGP. "Os problemas surgem nas corridas - os testes são outra coisa. O seu desempenho foi impressionante, é bom ter bons pilotos no campeonato."

Com a Ducati Panigale V4R, Iannone tem a moto mais bem sucedida das duas últimas épocas. Para ele, no entanto, a história de sucesso começou mais cedo: "Desde 2016, a Ducati tem trabalhado e alcançado grandes resultados. A Ducati investiu muito tempo, dinheiro e trabalho em Borgo Panigale, todos os dias. Atualmente, têm uma moto excecional no Campeonato do Mundo de MotoGP e Superbike. Para mim não é uma surpresa porque vi com os meus olhos como toda a gente na fábrica trabalhou durante anos para chegar até aqui."



Iannone tem o próximo teste a 25/26 de novembro em Jerez. Depois, de acordo com a equipa, o principal é trabalhar na consistência.