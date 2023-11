Yamaha : problème de contrat résolu, le 6e pilote est fixé

Andrea Locatelli et le nouveau venu Jonathan Rea sont désignés depuis des mois comme duo pour l'équipe d'usine Yamaha de l'année prochaine. Il en va de même pour Domi Aegerter et Remy Gardner au sein de l'équipe satellite GRT.



Philipp Öttl a signé le 5 novembre un contrat avec le team Yamaha GMT94 de Christophe Guyot, où il recevra un matériel d'usine presque identique.

Auparavant, il y avait eu quelques querelles, car le manager de Yamaha Road-Racing, Andrea Dosoli, se trouvait dans un dilemme contractuel. Bradley Ray, champion britannique de Superbike en 2022, a disputé sa première saison en championnat du monde en 2023 pour l'équipe MotoxRacing Yamaha (19 points, 19e au championnat du monde). Cette année, l'équipe italienne n'a disputé que les courses européennes, mais le contrat de deux ans de Ray prévoit qu'il participe à toutes les courses en 2024.



Yamaha aurait donc dû soit transférer Ray dans une autre équipe, soit MotoxRacing aurait dû trouver le budget pour toutes les courses. Comme il n'y aura l'année prochaine que l'événement outre-mer en Australie, la deuxième solution a réussi.



Bradley Ray et Motoxracing continueront à travailler ensemble en 2024. "Nous avons tous été impressionnés par ses progrès durant la première partie de la saison, qui ont culminé avec une sixième place lors de la deuxième course à Imola, la course à domicile de l'équipe MotoxRacing", a déclaré Dosoli. "Les dernières courses du championnat 2023 ne reflètent pas la valeur que nous voyons en Bradley, car il n'était pas tout à fait en forme. Je pense que la pause hivernale lui donnera le temps de travailler sur sa condition physique et nous sommes confiants qu'il pourra montrer tout son potentiel pour la première course. Je tiens à remercier tout particulièrement MotoxRacing pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à Bradley et pour leur décision de le faire participer à l'intégralité du Championnat du Monde Superbike. Je suis sûr qu'ils feront tout leur possible pour le soutenir à chaque occasion".



"Je suis très heureux de continuer avec MotoxRacing", a commenté Ray. "Je pense qu'il est important d'obtenir une deuxième année pour s'épanouir et montrer tout son potentiel. Nous avons eu quelques courses fortes en 2023, je suis donc impatient de construire sur ces bases. Je suis également très impatient de disputer le championnat complet. Rendez-vous en Australie !"