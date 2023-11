Yamaha: risolto il problema del contratto, il sesto pilota è fisso

Andrea Locatelli e il nuovo arrivato Jonathan Rea sono stati confermati per mesi come coppia del team Yamaha Works del prossimo anno. Anche Domi Aegerter e Remy Gardner si sono uniti alla squadra satellite GRT.



Philipp Öttl ha firmato il 5 novembre un contratto con il team Yamaha GMT94 di Christophe Guyot, dove riceverà quasi lo stesso materiale di fabbrica.

In precedenza c'erano stati alcuni disaccordi perché il Road Racing Manager della Yamaha, Andrea Dosoli, si trovava in un dilemma contrattuale. Bradley Ray, campione britannico Superbike nel 2022, ha corso la sua prima stagione nel Campionato del Mondo nel 2023 e per il team MotoxRacing Yamaha (19 punti, 19° nel Campionato del Mondo). Il team italiano ha disputato solo le gare europee quest'anno, ma il contratto biennale di Ray prevede che correrà tutte le gare nel 2024.



La Yamaha avrebbe quindi dovuto trasferire Ray a un'altra squadra, oppure la MotoxRacing avrebbe dovuto trovare il budget per tutte le gare. Poiché l'anno prossimo ci sarà solo l'evento d'oltreoceano in Australia, la seconda soluzione ha avuto successo.



Bradley Ray e MotoxRacing continueranno a lavorare insieme anche nel 2024. "Siamo rimasti tutti impressionati dai suoi progressi nella prima parte della stagione, culminati con il sesto posto nella seconda gara di Imola, la gara di casa del team MotoxRacing", ha dichiarato Dosoli. "Le ultime gare del campionato 2023 non rispecchiano il valore che vediamo in Bradley, in quanto non era pienamente in forma. Credo che la pausa invernale gli darà il tempo di lavorare sulla sua condizione e siamo fiduciosi che sarà in grado di mostrare tutto il suo potenziale per la prima gara. Un ringraziamento particolare va a MotoxRacing per la fiducia che continua a riporre in Bradley e per la decisione di correre l'intero campionato mondiale Superbike. Sono certo che lo sosterranno al meglio delle loro possibilità in ogni occasione".



"Sono lieto di continuare a lavorare con MotoxRacing", ha commentato Ray. "Penso che sia importante avere un secondo anno per sbocciare e mostrare tutto il potenziale. Nel 2023 abbiamo disputato alcune gare molto importanti, quindi non vedo l'ora di continuare su questa strada. Inoltre, non vedo l'ora di partecipare al campionato completo. Ci vediamo in Australia!".