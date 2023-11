Yamaha: Problema de contrato resolvido, o sexto piloto está resolvido

Andrea Locatelli e o recém-chegado Jonathan Rea foram confirmados como a dupla da equipa de trabalho da Yamaha para o próximo ano durante meses. Domi Aegerter e Remy Gardner também se juntaram à equipa satélite GRT.



Philipp Öttl assinou um contrato com a equipa Yamaha GMT94 de Christophe Guyot a 5 de novembro, onde irá receber material de fábrica quase idêntico.

Houve alguns desentendimentos antes, porque o Diretor de Corridas de Estrada da Yamaha, Andrea Dosoli, estava num dilema contratual. Bradley Ray, Campeão Britânico de Superbike em 2022, fez a sua primeira temporada no Campeonato do Mundo em 2023 e pela equipa MotoxRacing Yamaha (19 pontos, 19º no Campeonato do Mundo). A equipa italiana só disputou as corridas europeias este ano, mas o contrato de dois anos de Ray estipula que ele participará em todas as corridas em 2024.



Por conseguinte, a Yamaha teria de transferir Ray para outra equipa ou a MotoxRacing teria de encontrar o orçamento para todas as corridas. Uma vez que no próximo ano só haverá a prova ultramarina na Austrália, a segunda solução foi bem sucedida.



Bradley Ray e a Motoxracing continuarão a trabalhar em conjunto em 2024. "Ficámos todos impressionados com o seu progresso na primeira parte da época, que culminou com um sexto lugar na segunda corrida em Imola, a corrida caseira da equipa MotoxRacing", disse Dosoli. "As últimas corridas do campeonato de 2023 não reflectem o valor que vemos no Bradley, uma vez que ele não estava em plena forma. Acredito que a pausa de inverno lhe dará tempo para trabalhar na sua condição e estamos confiantes de que ele será capaz de mostrar todo o seu potencial para a primeira corrida. Os meus agradecimentos especiais vão para a MotoxRacing pela sua fé contínua no Bradley e pela decisão de correr todo o Campeonato do Mundo de Superbikes. Tenho a certeza que o vão apoiar o melhor possível em todas as oportunidades."



"Estou muito contente por continuar com a MotoxRacing," comentou Ray. "Acho que é importante ter um segundo ano para florescer e mostrar todo o potencial. Tivemos algumas corridas fortes em 2023, por isso estou ansioso por dar continuidade a isso. Também estou muito ansioso por disputar o campeonato completo. Vemo-nos na Austrália!"