Neil Hodgson: 50 años y sigue diciendo grandes cosas

El ex campeón del mundo británico de Superbike Neil Hodgson celebra su 50 cumpleaños el 20 de noviembre de 2023. El favorito del público ha sido comentarista de televisión en el paddock durante años.

Neil Hodgson cumple 50 años el 20 de noviembre y tiene mucho que decir, y no sólo por su rápida forma de hablar. Este inglés de Burnley, al norte de Manchester, llegó a las carreras de carretera a través del motocross, donde su ídolo era Dave Thorpe. No fue fácil para el alto Neil en la escena de los Grandes Premios a partir de 1992. En 1993 y 1994, Hodgson compitió para el equipo de Roger Burnett, pero no logró grandes éxitos.

Hodgson sólo tuvo éxito en las Superbikes a partir de 1996 - el número de salida 100 se convirtió en su marca registrada. En GSE y HM Plant Ducati, fue capaz de poner bajo presión una y otra vez a los entonces pilotos oficiales de Ducati, como Troy Bayliss, Ben Bostrom y Troy Corser en SBK, e incluso batirles.

Por aquel entonces, el futuro campeón James Toseland era su compañero de equipo. Sus actuaciones le valieron al rubio piloto un codiciado puesto en el equipo oficial Ducati del Campeonato del Mundo de Superbike para la temporada 2003.

Con casi 30 años, Hodgson aprovechó a la perfección la que probablemente era su última oportunidad: Con 13 victorias en carrera, se hizo con el título del Campeonato del Mundo de Superbike en un duelo contra su rebelde compañero de equipo Rubén Xaus. En total, consiguió 16 victorias y 41 podios en esta categoría, 16 poles y marcó la vuelta rápida en carrera en 14 ocasiones.

Su incursión en MotoGP en 2004 no salió según lo previsto. Hogdson pilotó una Ducati cliente en el equipo de Luis D'Antin y sólo terminó 17º en el campeonato del mundo con 38 puntos. Sin embargo, esto no mermó su popularidad.

En 2005, Hodgson se pasó a la serie Superbike en EE.UU., donde pilotó para Ducati y Honda. En 2010, regresó al Campeonato Británico, donde las secuelas de una lesión en el hombro producida en motocross le llevaron a poner fin a su carrera.

Hodgson fue uno de los primeros ases del automovilismo en descubrir la Isla de Man como lugar para vivir con ventajas fiscales. En su vida privada, el aficionado al fútbol está separado de su primera esposa Kathryn, de este matrimonio tienen una hija, Holly, y un hijo, Taylor. Ahora está casado con Victoria Aamos y su hija Holly trabaja de vez en cuando para el catering Severino & Son de GP Paddock.

En el paddock, ha podido conocer al hombre que ha estado en el candelero durante años como experto para los titulares de los derechos de la televisión de pago británica de MotoGP, como BT Sports y actualmente TNT Sports. Allí también sigue disparando sus comentarios frívolos. Hodgson presenta los circuitos del GP para los telespectadores con la vuelta a bordo.