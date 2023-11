Neil Hodgson : 50 ans et toujours de grandes phrases

Neil Hodgson fêtera son 50e anniversaire le 20 novembre et il a beaucoup de choses à raconter, et pas seulement parce qu'il parle très vite. L'Anglais de Burnley, au nord de Manchester, est entré dans la course sur route par le motocross - où son idole était Dave Thorpe. En 1993 et 1994, Hodgson a couru pour l'équipe de Roger Burnett, mais il n'a pas remporté de grands succès.

Ce n'est qu'à partir de 1996 que Hodgson a connu le succès en Superbike - le numéro de course 100 est devenu sa marque de fabrique. Chez GSE et HM Plant Ducati, il était capable de mettre en difficulté et même de battre les pilotes officiels Ducati de l'époque comme Troy Bayliss, Ben Bostrom et Troy Corser en SBK.

À cette époque, le futur champion James Toseland était son coéquipier. Ses performances ont valu au blondinet une place très convoitée dans l'équipe d'usine du championnat du monde de Superbike de Ducati pour la saison 2003.

A 30 ans à peine, Hodgson a parfaitement exploité ce qui était sans doute sa dernière chance : En remportant 13 courses, il s'est emparé du titre de champion du monde de Superbike en duel avec son coéquipier rebelle Ruben Xaus. Au total, il a remporté 16 victoires, 41 podiums, 16 pole positions et a réalisé 14 fois le meilleur tour en course dans cette catégorie.

Son incursion en MotoGP en 2004 ne s'est pas déroulée comme prévu : Hogdson pilotait une Ducati client dans l'équipe de Luis D'Antin et n'a terminé qu'au 17e rang du championnat du monde avec 38 points. Mais cela n'a en rien entamé sa popularité.

En 2005, Hodgson est passé à la série Superbike aux États-Unis, où il a couru pour Ducati et Honda. En 2010, il est rentré au pays pour participer au championnat britannique, où les séquelles d'une blessure à l'épaule contractée en motocross l'ont poussé à mettre un terme à sa carrière.

Hodgson a été l'un des premiers as du sport automobile à découvrir l'île de Man comme lieu de résidence avec des avantages fiscaux. Dans sa vie privée, ce fan de football est séparé de sa première épouse Kathryn, de laquelle sont nés sa fille Holly et son fils Taylor. Entre-temps, il est marié à Victoria Aamos, sa fille Holly travaille au cas par cas pour le traiteur du paddock GP "Severino & Son".

Dans le paddock, on rencontre depuis des années cet homme rayonnant en tant qu'expert pour les détenteurs britanniques des droits de télévision payante du MotoGP, comme BT Sports et actuellement TNT Sports. Là aussi, il continue à lancer ses slogans à l'emporte-pièce. Hodgson présente les pistes de GP aux fans de télévision avec le tour à bord.