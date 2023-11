Neil Hodgson: 50 anni e ancora grandi cose da dire

Neil Hodgson compie 50 anni il 20 novembre e ha molto da dire, e non solo per il suo modo rapido di parlare. L'inglese di Burnley, a nord di Manchester, è arrivato alle corse su strada attraverso il motocross, dove il suo idolo era Dave Thorpe. Non è stato facile per lo spilungone Neil entrare nel mondo dei Gran Premi a partire dal 1992. Nel 1993 e nel 1994, Hodgson ha gareggiato per il team di Roger Burnett, ma non ha ottenuto grandi successi.

Hodgson ebbe successo nelle Superbike solo a partire dal 1996 - il numero di partenza 100 divenne il suo marchio di fabbrica. Alla GSE e alla HM Plant Ducati, fu in grado di mettere più volte sotto pressione i piloti ufficiali Ducati di allora, come Troy Bayliss, Ben Bostrom e Troy Corser in SBK, e persino di batterli.

All'epoca, il futuro campione James Toseland era il suo compagno di squadra. Le sue prestazioni valsero al biondo pilota un ambito posto nella squadra Ducati del Campionato Mondiale Superbike per la stagione 2003.

A quasi 30 anni, Hodgson ha sfruttato alla perfezione quella che probabilmente era la sua ultima occasione: Con 13 vittorie in gara, ha conquistato il titolo di campione del mondo Superbike in un duello contro il ribelle compagno di squadra Ruben Xaus. In totale, ha conquistato 16 vittorie e 41 podi in questa classe, 16 pole position e ha stabilito il giro più veloce in gara per 14 volte.

Il suo ingresso nella MotoGP nel 2004 non è andato secondo i piani: Hogdson ha guidato una Ducati clienti nel team di Luis D'Antin e si è classificato solo 17° nel campionato mondiale con 38 punti. Tuttavia, questo non ha smorzato la sua popolarità.

Nel 2005, Hodgson è passato alla Superbike negli Stati Uniti, dove ha corso per Ducati e Honda. Nel 2010 è tornato nel campionato britannico, dove i postumi di un infortunio alla spalla causato dal motocross lo hanno spinto a chiudere la carriera.

Hodgson è stato uno dei primi assi del motorsport a scoprire l'Isola di Man come luogo in cui vivere con vantaggi fiscali. Nella vita privata, il tifoso di calcio è separato dalla prima moglie Kathryn, da cui ha avuto la figlia Holly e il figlio Taylor. Ora è sposato con Victoria Aamos e sua figlia Holly lavora saltuariamente per il catering GP Paddock Severino & Son.

Nel paddock, è stato possibile incontrare l'uomo sotto i riflettori per anni come esperto per i detentori dei diritti televisivi a pagamento della MotoGP britannica, come BT Sports e attualmente TNT Sports. Anche in questo caso, continua a sparare le sue osservazioni stravaganti. Hodgson presenta i circuiti del GP per i fan della TV con il giro di bordo.