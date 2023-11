Neil Hodgson: 50 anos e continua a dizer coisas fantásticas

O antigo Campeão do Mundo Britânico de Superbike, Neil Hodgson, celebra o seu 50º aniversário a 20 de novembro de 2023. O favorito do público tem sido um observador de TV no paddock durante anos.

Neil Hodgson celebra o seu 50º aniversário a 20 de novembro e tem muito para dizer, e não apenas devido à sua forma rápida de falar. O inglês de Burnley, a norte de Manchester, chegou às corridas de estrada através do motocross - onde o seu ídolo era Dave Thorpe. A partir de 1992, as coisas não foram fáceis para o alto Neil no cenário dos Grandes Prémios. Em 1993 e 1994, Hodgson competiu pela equipa de Roger Burnett, mas não obteve grandes sucessos.

Hodgson só teve sucesso nas Superbikes a partir de 1996 - o número de partida 100 tornou-se a sua marca registada. Na GSE e na HM Plant Ducati, foi capaz de pressionar os pilotos da Ducati de então, como Troy Bayliss, Ben Bostrom e Troy Corser em SBK, e até mesmo vencê-los.

Nessa altura, o futuro campeão James Toseland era o seu companheiro de equipa. As suas prestações valeram ao piloto loiro um lugar cobiçado na equipa de fábrica da Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike para a época de 2003.

Com quase 30 anos, Hodgson aproveitou na perfeição aquela que era provavelmente a sua última oportunidade: Com 13 vitórias em corridas, conquistou o título do Campeonato do Mundo de Superbike num duelo contra o seu rebelde companheiro de equipa Ruben Xaus. No total, obteve 16 vitórias e 41 lugares no pódio nesta classe, 16 pole positions e estabeleceu a volta mais rápida da corrida 14 vezes.

A sua incursão no MotoGP em 2004 não correu como planeado, onde Hogdson pilotou uma Ducati de cliente na equipa de Luis D'Antin e apenas terminou em 17º no campeonato do mundo com 38 pontos. No entanto, este facto não diminuiu em nada a sua popularidade.

Em 2005, Hodgson mudou para a série Superbike nos EUA, onde correu pela Ducati e Honda. Em 2010, regressou ao Campeonato Britânico, onde as sequelas de uma lesão no ombro provocada pelo motocross o levaram a terminar a carreira.

Hodgson foi um dos primeiros ases do desporto motorizado a descobrir a Ilha de Man como um local para viver com vantagens fiscais. Na sua vida privada, o adepto de futebol está separado da sua primeira mulher, Kathryn, de quem tem uma filha, Holly, e um filho, Taylor. Atualmente, está casado com Victoria Aamos e a sua filha Holly trabalha ocasionalmente para a empresa de catering GP Paddock Severino & Son.

No paddock, há anos que se pode conhecer o homem que está na ribalta como especialista para os detentores de direitos da televisão por subscrição do MotoGP britânico, como a BT Sports e, atualmente, a TNT Sports. Também aí, ele continua a fazer as suas observações irreverentes. Hodgson apresenta os circuitos de GP aos fãs da televisão com a volta a bordo.