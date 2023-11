Speedway-GP à Landshut : comment la surprise s'est produite

Même les initiés du speedway ont été surpris par cette annonce choc : l'AC Landshut sera l'organisateur du GP d'Allemagne l'année prochaine, le 18 mai, et prendra ainsi la relève de Teterow. La course sera retransmise en direct dans le monde entier le samedi soir et Landshut sera donc le théâtre de l'une des courses de speedway les plus importantes de l'année.

"Bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir pu faire venir le Grand Prix à Landshut et de maintenir ainsi la série en Allemagne. Cette course sera l'un des plus grands événements sportifs de ces dernières années à Landshut et s'inscrit parfaitement dans notre concept à long terme visant à faire connaître encore plus ce sport dans notre région et également en Allemagne", a déclaré Gerald Simbeck, membre du conseil d'administration de l'ACL. "Nous avons été surpris que tout aille finalement si vite et que le Grand Prix d'Allemagne ait lieu chez nous dès 2024. Nous sommes prêts et nous nous réjouissons énormément, d'autant plus que Kai Huckenbeck fait partie intégrante de la série. Je tiens à remercier tout particulièrement notre sponsor principal Trans MF, M. Bernhard Muggenthaler, dont le soutien nous permet de planifier en toute sécurité, ce qui nous a permis de donner notre accord".

"La réalisation est une tâche gigantesque, mais en même temps une grande chance de mettre encore plus le sport sous les feux de la rampe et, au final, un grand honneur et aussi un éloge pour le formidable travail du club dans le passé", a déclaré Kerstin Rudolph, vice-présidente de l'ACL. "Au cours des dix dernières années, nos plus de 100 fonctionnaires bénévoles ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient à la hauteur de toutes les tâches et ont relevé les plus grands défis grâce à leur engagement infatigable : plusieurs courses Best Pairs, une course SEC, la qualification pour le Speedway of Nations, le Grand Prix Challenge ou trois ans de ligue polonaise - nous allons également maîtriser l'organisation du Grand Prix".

Le directeur de Speedway Race, Phil Morris, a commenté : "C'est formidable d'accueillir Landshut dans la série pour la première fois depuis 27 ans. Le club a fait des progrès fantastiques au cours des dernières saisons et c'est le point culminant de ce voyage".

Calendrier du Grand Prix de Speedway 2024 :

27 avril - Gorican (HR)

11 mai - Varsovie (PL)

18 mai - Landshut (D)

1er juin - Prague (CZ)

15 juin - Malilla (S)

29 juin - Landsberg (PL)

17 août - Cardiff (GB)

31 août - Wroclaw (PL)

7 septembre - Riga (LV)

14 septembre - Vojens (DK)

28 septembre - Thorn (PL)

Participant en 2024 :

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)

Mikkel Michelsen (DK)

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)



Remplaçants :

Max Fricke (AUS)

Maciej Janowski (PL)

Kim Nilsson (S)

Rasmus Jensen (DK)

Luke Becker (USA)

Dimitri Bergé (F)

Mateusz Cierniak (PL)