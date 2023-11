GP di Speedway a Landshut: come è nata la sorpresa

Anche gli addetti ai lavori dello speedway sono rimasti sorpresi da questa grande notizia: l'AC Landshut ospiterà il GP di Germania il prossimo 18 maggio, in sostituzione di Teterow. La gara sarà trasmessa in diretta mondiale il sabato sera, rendendo Landshut la sede di una delle gare di speedway più importanti dell'anno.

"Siamo ovviamente felici di essere riusciti a portare il Gran Premio a Landshut e che la serie rimanga in Germania. Questa gara sarà uno dei più grandi eventi sportivi a Landshut degli ultimi anni e si inserisce perfettamente nel nostro concetto a lungo termine di far conoscere meglio questo sport nella nostra regione e anche in Germania", afferma Gerald Simbeck, membro del consiglio di amministrazione dell'ACL. "Siamo rimasti sorpresi dal fatto che tutto sia avvenuto così rapidamente e che il Gran Premio di Germania si svolgerà qui nel 2024. Siamo pronti e non vediamo l'ora, soprattutto perché Kai Huckenbeck è parte integrante della serie. Vorrei ringraziare in particolare il nostro sponsor principale Trans MF, il signor Bernhard Muggenthaler, il cui sostegno ci ha dato sicurezza nella pianificazione e ci ha permesso di prendere un impegno."

"Ospitare l'evento è un compito mastodontico, ma allo stesso tempo una grande opportunità per mettere lo sport ancora più sotto i riflettori e, in definitiva, un grande onore e anche un elogio per il grande lavoro che il club ha svolto in passato", ha detto la vicepresidente dell'ACL Kerstin Rudolph. "Negli ultimi dieci anni, i nostri oltre 100 ufficiali di gara volontari hanno ripetutamente dimostrato di essere all'altezza del compito e di padroneggiare anche le sfide più grandi con il loro instancabile impegno: diverse gare Best Pairs, un round SEC, le qualificazioni per lo Speedway delle Nazioni, il Grand Prix Challenge o tre anni di Polish League - padroneggeremo anche l'organizzazione del Grand Prix".

Il direttore di gara dello Speedway Phil Morris ha commentato: "È fantastico dare il benvenuto a Landshut di nuovo nella serie per la prima volta in 27 anni. Il club ha compiuto progressi fantastici nelle ultime stagioni e questo è il culmine di questo percorso".

Calendario del Gran Premio di Speedway 2024:

27 aprile - Gorican (HR)

11 maggio - Varsavia (PL)

18 maggio - Landshut (D)

1 giugno - Praga (CZ)

15 giugno - Malilla (S)

29 giugno - Landsberg (PL)

17 agosto - Cardiff (GB)

31 agosto - Breslavia (PL)

7 settembre - Riga (LV)

14 settembre - Vojens (DK)

28 settembre - Thorn (PL)

Partecipanti 2024:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)

Mikkel Michelsen (DK)

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)



Successore:

Max Fricke (AUS)

Maciej Janowski (PL)

Kim Nilsson (S)

Rasmus Jensen (DK)

Luke Becker (USA)

Dimitri Bergé (F)

Mateusz Cierniak (PL)