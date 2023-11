GP de velocidade em Landshut: como surgiu a surpresa

Até os especialistas em velocidade ficaram surpreendidos com esta grande notícia: o AC Landshut vai acolher o GP da Alemanha no próximo ano, a 18 de maio, substituindo Teterow. A corrida será transmitida em direto para todo o mundo no sábado à noite, fazendo de Landshut o local de uma das mais importantes corridas de velocidade do ano.

"Naturalmente, estamos muito satisfeitos por termos conseguido trazer o Grande Prémio para Landshut e por a série se manter na Alemanha. Esta corrida será um dos maiores eventos desportivos em Landshut nos últimos anos e enquadra-se perfeitamente no nosso conceito a longo prazo de tornar o desporto ainda mais conhecido na nossa região e também na Alemanha", afirma Gerald Simbeck, membro da direção da ACL. "Ficámos surpreendidos com o facto de tudo ter acontecido tão rapidamente e de o Grande Prémio da Alemanha se realizar aqui em 2024. Estamos prontos e ansiosos por isso, especialmente porque Kai Huckenbeck é uma parte integrante da série. Gostaria de agradecer particularmente ao nosso principal patrocinador, a Trans MF, Bernhard Muggenthaler, cujo apoio nos deu segurança de planeamento e nos permitiu assumir um compromisso".

"Ser anfitrião do evento é uma tarefa gigantesca, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade para colocar o desporto ainda mais em evidência e, em última análise, uma grande honra e também um elogio ao excelente trabalho que o clube fez no passado", disse o Vice-Presidente da ACL, Kerstin Rudolph. "Ao longo dos últimos dez anos, os nossos mais de 100 funcionários voluntários provaram repetidamente que estão à altura da tarefa e dominaram até os maiores desafios com o seu empenho incansável: várias corridas de Melhores Pares, uma ronda SEC, qualificação para o Speedway of Nations, o Grand Prix Challenge ou três anos da Liga Polaca - também dominaremos a organização do Grande Prémio."

O Diretor de Corridas de Speedway, Phil Morris, comentou: "É ótimo receber o Landshut de volta à série pela primeira vez em 27 anos. O clube tem feito progressos fantásticos nas últimas épocas e este é o culminar dessa jornada."

Calendário do Grande Prémio de Speedway de 2024:

27 de abril - Gorican (HR)

11 de maio - Varsóvia (PL)

18 de maio - Landshut (D)

1 de junho - Praga (CZ)

15 de junho - Malilla (S)

29 de junho - Landsberg (PL)

17 de agosto - Cardiff (GB)

31 de agosto - Wroclaw (PL)

7 de setembro - Riga (LV)

14 de setembro - Vojens (DK)

28 de setembro - Thorn (PL)

Participantes em 2024:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)

Mikkel Michelsen (DK)

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)



Sucessor:

Max Fricke (AUS)

Maciej Janowski (PL)

Kim Nilsson (S)

Rasmus Jensen (DK)

Luke Becker (EUA)

Dimitri Bergé (F)

Mateusz Cierniak (PL)