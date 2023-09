Títulos y victorias en la Copa del Mundo: ¿cómo lo hace Holanda?

Siempre resulta sorprendente la cantidad de talento que produce la pequeña Holanda, especialmente en comparación con Alemania, con casi cinco veces más población. 18 holandeses han disputado más de dos carreras en el Campeonato del Mundo de Supersport 300, pero sólo ocho alemanes. Un campeonato del mundo y 25 victorias se comparan con escasos cuatro éxitos en competición.

El próximo fin de semana en Portimão, Jeffrey Buis podría incluso ganar su segundo campeonato del mundo. Con once victorias, el piloto de 21 años es ya el piloto de 300cc más laureado, la última de ellas en la segunda carrera disputada el pasado fin de semana en Aragón. El piloto de Kawasaki llega a la final con 30 puntos de ventaja sobre el español José-Luis Pérez.



"Fuimos rápidos con nuestra propia potencia desde el primer día en Aragón y pudimos demostrarlo en carrera cuando rodamos a un fuerte ritmo en solitario", explicó Buis. "Tenemos una buena ventaja en el campeonato, pero tenemos que seguir concentrados e intentar conseguir podios y buenos resultados también en la última carrera. Quiero dar las gracias a todo el equipo por el trabajo realizado y ahora nos dirigimos a la última prueba de la temporada."

Buis pilota para el equipo belga Kawasaki MTM, que cuenta en sus filas con otro piloto ganador, Loris Veneman. El hijo del ex piloto mundialista Barry está disputando su primera temporada en el Campeonato del Mundo, tras terminar cuarto en la Northern Talent Cup de 2022. Tras su primer podio en Magny-Cours, el piloto de 17 años se hizo con la victoria en la primera prueba de Aragón.



"He conseguido mi primera victoria en el Campeonato del Mundo de 300cc y es una sensación realmente buena", sonreía el adolescente. "He trabajado duro para conseguir esta primera victoria y no tengo palabras para dar las gracias al equipo, a mis patrocinadores, a mi familia y a toda la gente que ha creído en mí. Ha sido un gran fin de semana, pero por desgracia no hemos podido subir al podio en la segunda carrera. Ahora estoy impaciente por terminar la temporada en Portimão e intentar sumar el mayor número de puntos posible."