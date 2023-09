Titre de champion du monde et victoires - comment les Pays-Bas font-ils ?

Il est toujours étonnant de voir le nombre de talents que produisent les petits Pays-Bas, surtout si on les compare à l'Allemagne, qui compte presque cinq fois plus d'habitants. Dix-huit Néerlandais ont participé à plus de deux courses du championnat du monde Supersport 300, contre seulement huit Allemands. Un championnat du monde et 25 victoires contre quatre maigres succès en course.

Le week-end prochain à Portimão, Jeffrey Buis pourrait même remporter son deuxième championnat du monde. Avec onze victoires, le jeune homme de 21 ans est déjà le pilote 300 le plus titré, sa dernière victoire remontant au week-end dernier à Aragón, où il a remporté la deuxième course. Le pilote Kawasaki aborde la finale avec 30 points d'avance sur l'Espagnol José-Luis Perez.



"Nous avons été rapides par nous-mêmes dès le premier jour en Aragón et nous avons pu le montrer en course, où nous avons eu un rythme soutenu en solitaire", a expliqué Buis. "Nous avons une bonne avance au championnat, mais nous devons rester concentrés et essayer de décrocher des podiums et de bons résultats lors de la dernière course. Je tiens à remercier toute l'équipe pour le travail accompli et nous nous dirigeons maintenant vers le dernier tour de la saison !"

Buis roule pour l'équipe belge Kawasaki MTM, qui compte dans ses rangs un autre pilote gagnant, Loris Veneman. Le fils de l'ancien pilote de championnat du monde Barry dispute sa première saison en championnat du monde, il a terminé quatrième de la Northern Talent Cup en 2022. Après son premier podium à Magny-Cours, le jeune homme de 17 ans a remporté la première course à Aragón.



"J'ai remporté ma toute première victoire en championnat du monde 300 et c'est vraiment un bon sentiment", a déclaré l'adolescent, tout sourire. "J'ai travaillé dur pour cette première victoire et je ne remercierai jamais assez l'équipe, mes sponsors, ma famille et tous les gens qui ont cru en moi. C'était un super week-end, malheureusement nous n'avons pas pu monter une nouvelle fois sur le podium lors de la course 2. Maintenant, j'ai hâte de terminer la saison à Portimão et d'essayer de marquer autant de points que possible".