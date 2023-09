Titoli e vittorie in Coppa del Mondo: come fanno i Paesi Bassi?

Il prossimo fine settimana, l'olandese Jeffrey Buis (Kawasaki) potrebbe vincere il Campionato del Mondo Supersport 300 per la seconda volta, e con Loris Veneman, i nostri vicini hanno già il prossimo talento in griglia.

È sempre sorprendente quanto talento produca la piccola Olanda, soprattutto se paragonata alla Germania, che ha una popolazione quasi cinque volte superiore. 18 olandesi hanno disputato più di due gare nel Campionato mondiale Supersport 300, ma solo otto tedeschi. Un campionato del mondo e 25 vittorie si confrontano con un misero numero di successi nelle gare.

Il prossimo fine settimana a Portimão, Jeffrey Buis potrebbe addirittura vincere il suo secondo campionato del mondo. Con undici vittorie, il ventunenne è già il pilota di 300cc più vincente, e di recente ha vinto la seconda gara lo scorso fine settimana ad Aragón. Il pilota della Kawasaki arriva alla finale con 30 punti di vantaggio sullo spagnolo José-Luis Perez.



"Siamo stati veloci con la nostra potenza fin dal primo giorno ad Aragón e siamo stati in grado di dimostrarlo in gara, quando abbiamo fatto un buon passo da soli", ha spiegato Buis. "Abbiamo un buon vantaggio in campionato, ma dobbiamo rimanere concentrati e cercare di ottenere podi e buoni risultati anche nell'ultima gara. Voglio ringraziare tutta la squadra per il lavoro svolto e ora ci avviamo verso l'ultimo round della stagione!".

Buis corre per il team belga Kawasaki MTM, che ha tra le sue fila un altro pilota vincente, Loris Veneman. Il figlio dell'ex pilota del Campionato del Mondo Barry sta disputando la sua prima stagione da Campione del Mondo, arrivando quarto nella Northern Talent Cup 2022. Dopo il suo primo podio a Magny-Cours, il diciassettenne ha conquistato la vittoria nel primo round di Aragón.



"Ho ottenuto la mia prima vittoria nel Campionato del Mondo 300cc ed è una sensazione davvero bella", ha dichiarato il giovane. "Ho lavorato duramente per questa prima vittoria e non potrò mai ringraziare abbastanza la squadra, i miei sponsor, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me. È stato un grande weekend, purtroppo non siamo riusciti a conquistare un altro podio in Gara 2. Ora non vedo l'ora di finire la stagione. Ora non vedo l'ora di finire la stagione a Portimão e cercare di ottenere più punti possibili".