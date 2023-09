Títulos e vitórias na Taça do Mundo - como é que a Holanda consegue?

No próximo fim de semana, o holandês Jeffrey Buis (Kawasaki) poderá vencer o Campeonato do Mundo de Supersport 300 pela segunda vez e, com Loris Veneman, os nossos vizinhos já têm o próximo talento na grelha.

É sempre surpreendente a quantidade de talento que a pequena Holanda produz, especialmente quando comparada com a Alemanha, que tem quase cinco vezes mais população. 18 holandeses disputaram mais de duas corridas no Campeonato do Mundo de Supersport 300, mas apenas oito alemães. Um campeonato do mundo e 25 vitórias contra uns escassos quatro êxitos em corridas.

No próximo fim de semana, em Portimão, Jeffrey Buis poderá mesmo conquistar o seu segundo campeonato do mundo. Com onze vitórias, o jovem de 21 anos é já o piloto de 300cc mais bem sucedido, tendo recentemente vencido a segunda corrida no passado fim de semana em Aragão. O piloto da Kawasaki vai para a final com 30 pontos de vantagem sobre o espanhol José-Luis Perez.



"Fomos rápidos em Aragão desde o primeiro dia e conseguimos mostrar isso na corrida, quando andámos a um ritmo forte," explicou Buis. "Temos uma boa vantagem no campeonato, mas temos de nos manter concentrados e tentar obter pódios e bons resultados também na última corrida. Quero agradecer a toda a equipa pelo trabalho que fizeram e agora vamos para a última ronda da época!"

Buis corre pela equipa belga Kawasaki MTM, que conta com outro piloto vencedor nas suas fileiras, Loris Veneman. O filho do antigo piloto do Campeonato do Mundo Barry está a fazer a sua primeira época no Campeonato do Mundo, terminando em quarto lugar na Northern Talent Cup de 2022. Depois do seu primeiro pódio em Magny-Cours, o jovem de 17 anos conquistou a vitória na primeira ronda em Aragão.



"Consegui a minha primeira vitória de sempre no Campeonato do Mundo de 300cc e é uma sensação muito boa", disse o jovem. "Trabalhei arduamente para esta primeira vitória e não tenho palavras para agradecer à equipa, aos meus patrocinadores, à minha família e a todas as pessoas que acreditaram em mim. Foi um fim de semana fantástico, mas infelizmente não conseguimos outro pódio na Corrida 2. Agora estou ansioso por terminar a época em Portimão e tentar conquistar o máximo de pontos possível."