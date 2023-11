Kawasaki: confermati tre top team per la SSP-300

I team Kawasaki MTM e Füsport RT Motorsport by SKM lottano da anni ai vertici del Campionato mondiale Supersport 300 e sono fortemente posizionati anche per il 2024. Questo vale anche per la ProDina.

La stagione del Campionato Mondiale Supersport 300 inizia solo con l'apertura della stagione europea, il 22 marzo a Barcellona, ed è per questo che i team della serie junior tradizionalmente impiegano più tempo per ingaggiare i propri piloti.

Tuttavia, questo non vale per MTM Kawasaki, il team di maggior successo nella categoria 300cc. Il team belga, sostenuto da Kawasaki Europe e Kawasaki BeNeLux, ha vinto il Campionato del Mondo 300cc nel 2021 con Adrian Huertas e nel 2020 e 2023 con Jeffrey Buis. Sebbene il boss del team Ludo van der Verken abbia perso il suo attuale campione del mondo a favore di Freudenberg KTM, la squadra ha rafforzato i suoi ranghi con il bronzo mondiale Mirko Gennai e ha prolungato il contratto con il giovane Loris Veneman (vincitore di Gara 1 ad Aragon).

Anche i piloti di RT Motorsport by SKM sono regolarmente in testa. Le moto dello specialista di tuning Frank Krekeler sono tra le più veloci del settore e saranno guidate da Inigo Iglesias e Petr Svoboda nel 2024. Entrambi hanno già corso per la squadra quest'anno. Lo spagnolo ha disputato quest'anno la IDM SSP 300, che ha vinto con quattro vittorie e dodici piazzamenti nei primi tre posti; ha inoltre tre anni di esperienza nel campionato mondiale (quattro podi). Il ceco ha vinto a sua volta l'apertura della stagione di quest'anno ed era considerato un pretendente al titolo fino a metà stagione, ma a causa di vari ritiri il ventenne si è piazzato solo sesto alla fine.

Il Kawasaki Team ProDina si è affermato anche nel Campionato del Mondo Supersport 300 e si schiererà per il 2024 con Bruno Ieraci come figura di riferimento. Il 23enne ha vinto a mani basse la serie italiana (6 vittorie, 10 podi in 12 gare) e ha conquistato una sensazionale doppia vittoria come ospite a Misano. Ha già corso 52 gare nel Campionato del Mondo. Il suo compagno di squadra sarà un esordiente, Giacomo Zannini.