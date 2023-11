Kawasaki: Três equipas de topo para a SSP-300 confirmadas

As equipas Kawasaki MTM e Füsport RT Motorsport by SKM têm lutado no topo do Campeonato do Mundo de Supersport 300 durante anos e estão também fortemente posicionadas para 2024. O mesmo se aplica à ProDina.

A época do Campeonato do Mundo de Supersport 300 só começa com a abertura da época europeia a 22 de março em Barcelona, razão pela qual as equipas da série júnior são tradicionalmente as que demoram mais tempo a inscrever os seus pilotos.

No entanto, isto não se aplica à MTM Kawasaki, a equipa mais bem sucedida na categoria de 300cc. A equipa belga, que é apoiada pela Kawasaki Europe e Kawasaki BeNeLux, venceu o Campeonato do Mundo de 300cc em 2021 com Adrian Huertas e em 2020 e 2023 com Jeffrey Buis. Embora o chefe de equipa Ludo van der Verken tenha perdido o seu atual campeão mundial para a Freudenberg KTM, a equipa reforçou as suas fileiras com o medalhista de bronze do campeonato mundial Mirko Gennai e prolongou o contrato com o jovem Loris Veneman (vencedor da Corrida 1 em Aragão).

Os pilotos da RT Motorsport by SKM também estão regularmente na frente. As motos do especialista em tuning Frank Krekeler estão entre as mais rápidas do campo e serão pilotadas por Inigo Iglesias e Petr Svoboda em 2024. Ambos já correram pela equipa este ano. No entanto, o espanhol disputou este ano a IDM SSP 300, que venceu com quatro vitórias e doze classificações nos três primeiros lugares; tem também três anos de experiência no Campeonato do Mundo (quatro subidas ao pódio). O checo, por sua vez, venceu a abertura da temporada deste ano e foi considerado um candidato ao título até meio da temporada, mas devido a várias desistências, o jovem de 20 anos apenas terminou em sexto lugar no final.

A Kawasaki Team ProDina também está estabelecida no Campeonato do Mundo de Supersport 300 e vai alinhar para 2024 com Bruno Ieraci como cabeça de cartaz. O jovem de 23 anos venceu a série italiana (6 vitórias, 10 pódios em 12 corridas) e obteve uma sensacional dupla vitória como piloto convidado em Misano. Já disputou 52 corridas no Campeonato do Mundo. O seu companheiro de equipa será um estreante, Giacomo Zannini.