David Datzer (BMW) alcanza el 4º puesto tras un ataque de furia

Sensacional actuación de David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13) en la primera sesión clasificatoria de la 55ª edición del Gran Premio de Macao de Motociclismo. El piloto de BMW se ha quedado atrapado en el tráfico dos veces en una vuelta rápida. Tras una rabieta en boxes, el alemán volvió a salir al Circuito da Guia, de 6,12 kilómetros, hacia el final de la sesión. En su última vuelta, no sólo marcó los dos mejores tiempos de sector, sino también el tercer mejor tiempo de entrenamientos, por detrás de los dos británicos Peter Hickman y Davey Todd, con un crono de 2:26.720 minutos.

La sesión vespertina, que empezó más tarde debido a una serie de accidentes en los entrenamientos de Fórmula 3, fue especialmente emocionante en la lucha por la mejor posición en parrilla. Todd, del equipo Borrows Engineering/RK Racing, fue el primero en batir el mejor tiempo de su compatriota en su BMW. Todo parecía preparado para la pole position del prometedor piloto británico, pero entonces llegó el contraataque de Hickman (FHO Racing BMW Motorrad). El tricampeón de Macao se quedó a casi medio segundo de su rival en su última vuelta con un tiempo de 2:24.879 minutos.

El ganador del año pasado Erno Kostamo (ZERO UP Racing Team by Penz13) necesitó varios intentos para mejorar su tiempo de la primera sesión clasificatoria. Al final, el finlandés consiguió desbancar a Datzer de la primera fila de la parrilla. Con su cuarto puesto en la parrilla, el bávaro relegó al quinto lugar a Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad), nueve veces ganador en Macao, y para quien el gobierno encargó una figura de cera de tamaño natural con motivo del 70 aniversario del evento, que ahora se exhibe en el Museo del GP de Macao junto a la figura de Ayrton Senna.

El suizo Lukas Maurer (Kawasaki), mermado por una inflamación en el codo, terminó décimo, a sólo 0,389 segundos del séptimo puesto de la parrilla, y saldrá en la carrera de 12 vueltas en la metrópolis china del juego desde la cuarta fila el sábado por la mañana. Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) saldrá dos puestos después de él. El austriaco terminó duodécimo en la sesión clasificatoria. El suizo Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) terminó 22º en su debut en Macao.

Detalle destacable: Los ocho primeros puestos de los entrenamientos fueron todos para pilotos de BMW. El cuarto clasificado del año pasado, Rob Hodson (SMT Racing), fue el primer piloto de Honda en terminar en novena posición.

GP de Macao de Motociclismo, clasificación

1. Peter Hickman (GB), 2:24.879 min. 2. Daves Todd (GB), 2:25.370. 3. Erno Kostamo (FIN), 2:26.481. 4. David Datzer (D), 2:26.720. 5. Michael Rutter (GB), 2:27.525. 6. Phillip Crowe (GB), 2:27.782. 7. Paul Jordan (GB), 2:30.123. 8. Brian McCormack (IRL), 2:30.123. Brian McCormack (IRL), todos BMW, 2:30.190. 9. Rob Hodson (GB), Honda, 2:30.413. 10. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:30.512. 11. David Johnson (AUS), Kawasaki, 2:30.517. 12. Julian Trummer (A), Honda, 2:31.631. También: 22. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 2:39.804.