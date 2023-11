TT-Sieger Dean Harrison wechselt ins Honda-Werksteam

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, wird das Honda-Werksteam für das North West 200 und die Tourist Trophy um Dean Harrison erweitert. Seine Teamkollegen sind John McGuinness und Nathan Harrison.

Nach der frühen Bekanntgabe Ende Juli, dass sich die Wege des DAO Racing-Teams und von Dean Harrison nach acht Jahren Zusammenarbeit trennen werden, wurde in Großbritannien bereits heftig spekuliert, ob der dreifache Tourist-Trophy-Sieger ein möglicher Kandidat für Honda Racing UK sein könnte. «Jetzt ist eine gute Zeit für eine Veränderung», sagte der Brite damals.

Laut britischen Medien wurde der 34-jährige Familienvater nun als Teil des Honda-Werksteams, das 2024 aus drei Fahrern bestehen wird, bestätigt. Der Brite wird neben dem 23-fachen TT-Sieger John McGuinness und seinem Namensvetter Nathan Harrison das North West 200 in Nordirland und die Tourist Trophy auf der Isle of Man bestreiten.

«Ich war immer schon ein Fan von Honda, deshalb habe ich sofort zugesagt, als sich diese Möglichkeit ergeben hat. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mit Honda Racing UK ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen», wird Harrison im Belfast Newsletter zitiert. «Wenn ich ehrlich bin, habe ich es noch gar nicht richtig begriffen, dass ich Honda-Werksfahrer bin.»

«Ich freue mich darauf, Teil eines Teams mit mehreren Fahrern zu sein, nachdem ich so lange in einem Ein-Mann-Team gefahren bin. Die Chance, die Daten der anderen zu sehen und gemeinsam an Ideen zu arbeiten, wird für mich von großem Wert sein. Ich denke, dass das Honda-Paket mit dem neuen Motorrad das fehlende Glied sein könnte, das ich brauche.»