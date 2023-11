David Datzer (BMW) s'empare de la 4e place après une crise de colère

L'Allemand David Datzer s'élancera de la deuxième ligne de la grille de départ de la 55e édition du Macau Motorcycle GP. Seuls les Britanniques Peter Hickman et Davey Todd ainsi que le Finlandais Erno Kostamo ont été plus rapides que lui.

Performance sensationnelle de David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13) lors de la première séance d'essais chronométrés pour la 55e édition du Macau Motorcycle Grand Prix. Par deux fois, le pilote BMW est resté coincé dans le trafic lors d'un tour rapide. Après avoir piqué une colère dans son box, l'Allemand est reparti sur le Circuito da Guia de 6,12 kilomètres vers la fin des essais. Lors de son dernier tour, il a non seulement réalisé deux meilleurs temps sectoriels, mais il a également signé le troisième meilleur temps des essais avec 2:26,720, derrière les deux Britanniques Peter Hickman et Davey Todd.

La séance du soir, qui a commencé plus tard en raison de quelques accidents lors des entraînements de Formule 3, a été passionnante, surtout en ce qui concerne la lutte pour la meilleure position de départ. C'est d'abord Todd, de l'équipe Borrows Engineering/RK Racing, qui, au volant de sa BMW, a battu le meilleur temps de son compatriote. Tout semblait indiquer que la pole position était acquise à l'aspirant road-racer britannique, mais Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) a ensuite répliqué. Le triple vainqueur de Macao est resté près d'une demi-seconde en dessous de la marque de son concurrent dans son dernier tour, avec un temps de 2:24,879 min.

Le vainqueur de l'année dernière, Erno Kostamo (ZERO UP Racing Team by Penz13), a eu besoin de plusieurs tentatives pour améliorer son temps de la première séance d'essais chronométrés. Le Finlandais est finalement parvenu à déloger Datzer de la première ligne de la grille de départ. Avec sa quatrième place sur la grille de départ, le Bavarois a relégué à la cinquième place le neuvième vainqueur de Macao, Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad), pour lequel le gouvernement a commandé une statue de cire grandeur nature à l'occasion du 70e anniversaire de l'événement et qui se trouve désormais au musée du GP de Macao, à côté de la statue d'Ayrton Senna.

Le Suisse Lukas Maurer (Kawasaki), handicapé par un coude enflammé, s'est classé dixième à seulement 0,389 seconde de la septième place sur la grille de départ. Il prendra le départ de la course de 12 tours dans la capitale chinoise du jeu samedi matin depuis la quatrième ligne de départ. Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) prendra place deux places à côté. L'Autrichien a terminé les essais chronométrés à la douzième place. Le Suisse Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) s'est classé 22e pour ses débuts à Macao.

Détail remarquable en marge : les huit premières places des essais ont toutes été attribuées à des pilotes BMW. Le premier pilote Honda, Rob Hodson (SMT Racing), quatrième l'an dernier, s'est classé neuvième.

Macau Motorcylce GP, qualifications

1. Peter Hickman (GB), 2:24,879 min. 2. Daves Todd (GB), 2:25,370. 3. Erno Kostamo (FIN), 2:26,481. 4. David Datzer (D), 2:26,720. 5. Michael Rutter (GB), 2:27,525. 6. Phillip Crowe (GB), 2:27,782. 7. Paul Jordan (GB), 2:30,123. 8. Brian McCormack (IRL), toutes BMW, 2:30,190. 9. Rob Hodson (GB), Honda, 2:30,413. 10. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:30,512. 11. David Johnson (AUS), Kawasaki, 2:30,517. 12. Julian Trummer (A), Honda, 2:31,631. En outre : 22. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 2:39,804.