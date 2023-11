David Datzer (BMW) si porta al 4° posto dopo un attacco d'ira

Sensazionale prestazione di David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13) nella prima sessione di qualifiche della 55ª edizione del Macau Motorcycle Grand Prix. Il pilota della BMW è rimasto bloccato nel traffico per due volte durante il giro veloce. Dopo aver fatto i capricci ai box, il tedesco è uscito di nuovo sui 6,12 chilometri del Circuito da Guia verso la fine della sessione. Nel suo ultimo giro, non solo ha fatto segnare due tempi di settore, ma anche il terzo tempo in prova dietro ai due britannici Peter Hickman e Davey Todd con un tempo di 2:26.720 minuti.

La sessione serale, iniziata più tardi a causa di alcuni incidenti nelle prove di Formula 3, è stata particolarmente emozionante nella lotta per la migliore posizione in griglia. Todd del team Borrows Engineering/RK Racing è stato il primo a battere il miglior tempo del suo connazionale con la sua BMW. Sembrava tutto pronto per la pole position dell'emergente pilota britannico, ma poi è arrivato il contrattacco di Hickman (FHO Racing BMW Motorrad). Il tre volte vincitore di Macao ha staccato di quasi mezzo secondo il suo rivale all'ultimo giro, con un tempo di 2:24.879 minuti.

Il vincitore dello scorso anno Erno Kostamo (ZERO UP Racing Team by Penz13) ha avuto bisogno di diversi tentativi per migliorare il suo tempo della prima sessione di qualifiche. Alla fine, il finlandese è riuscito a spodestare Datzer dalla prima fila della griglia. Con il suo quarto posto in griglia, il bavarese ha relegato al quinto posto il nove volte vincitore di Macao Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad), per il quale il governo ha commissionato una figura di cera a grandezza naturale per il 70° anniversario dell'evento e che ora si trova nel Museo del GP di Macao accanto alla figura di Ayrton Senna.

Lo svizzero Lukas Maurer (Kawasaki), penalizzato da un'infiammazione al gomito, si è piazzato decimo, a soli 0,389 secondi dal settimo posto in griglia e partirà dalla quarta fila nella gara di 12 giri nella metropoli cinese del gioco d'azzardo sabato mattina. Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) si schiererà due posizioni accanto a lui. L'austriaco si è classificato dodicesimo nelle qualifiche. Lo svizzero Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) è arrivato 22° al suo debutto a Macao.

Dettaglio degno di nota: i primi otto posti in prova sono andati tutti a piloti BMW. Il quarto classificato dello scorso anno, Rob Hodson (SMT Racing), è stato il primo pilota Honda a concludere al nono posto.

GP di Macao, qualifiche

1. Peter Hickman (GB), 2:24.879 min. 2. Daves Todd (GB), 2:25.370. 3. Erno Kostamo (FIN), 2:26.481. 4. David Datzer (D), 2:26.720. 5. Michael Rutter (GB), 2:27.525. 6. Phillip Crowe (GB), 2:27.782. 7. Paul Jordan (GB), 2:30.123. 8. Brian McCormack (IRL), tutte BMW, 2:30.190. 9. Rob Hodson (GB), Honda, 2:30.413. 10. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:30.512. 11. David Johnson (AUS), Kawasaki, 2:30.517. 12. Julian Trummer (A), Honda, 2:31.631. Inoltre: 22. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 2:39.804.