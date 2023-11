David Datzer (BMW) chega ao 4º lugar depois de um ataque de fúria

Sensacional desempenho de David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13) na primeira sessão de qualificação para a 55ª edição do Grande Prémio de Macau de Motociclismo. O piloto da BMW ficou preso no trânsito duas vezes numa volta rápida. Depois de uma birra nas boxes, o alemão voltou a entrar no Circuito da Guia, com 6,12 quilómetros, no final da sessão. Na sua última volta, não só estabeleceu os dois melhores tempos de sector, como também o terceiro melhor tempo dos treinos, atrás dos dois britânicos Peter Hickman e Davey Todd, com um tempo de 2:26.720 minutos.

A sessão da noite, que começou mais tarde devido a vários acidentes nos treinos de Fórmula 3, foi particularmente emocionante na luta pela melhor posição na grelha. Todd, da equipa Borrows Engineering/RK Racing, foi o primeiro a bater o melhor tempo do seu compatriota com o seu BMW. Parecia que a pole position estava garantida para o promissor piloto de estrada da Grã-Bretanha, mas depois veio o contra-ataque de Hickman (FHO Racing BMW Motorrad). O tricampeão de Macau ficou a quase meio segundo da marca do seu rival na última volta, com um tempo de 2:24.879 minutos.

O vencedor do ano passado, Erno Kostamo (ZERO UP Racing Team by Penz13), precisou de várias tentativas para melhorar o seu tempo da primeira sessão de qualificação. No final, o finlandês conseguiu ultrapassar Datzer na primeira linha da grelha. Com o seu quarto lugar na grelha, o bávaro relegou para o quinto lugar o nove vezes vencedor de Macau Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad), a quem o governo encomendou uma figura de cera em tamanho real para o 70º aniversário do evento e que agora está no Museu do GP de Macau ao lado da figura de Ayrton Senna.

O suíço Lukas Maurer (Kawasaki), prejudicado por uma inflamação no cotovelo, terminou em décimo, a apenas 0,389 segundos do sétimo lugar da grelha, e vai iniciar a corrida de 12 voltas na metrópole chinesa do jogo a partir da quarta linha no sábado de manhã. Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) vai alinhar dois lugares ao seu lado. O austríaco terminou em décimo segundo na qualificação. O suíço Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) terminou em 22º na sua estreia em Macau.

Pormenor notável: Os oito primeiros lugares nos treinos foram todos ocupados por pilotos da BMW. O quarto classificado do ano passado, Rob Hodson (SMT Racing), foi o primeiro piloto Honda a terminar em nono lugar.

GP de Macau de motociclismo, qualificação

1. Peter Hickman (GB), 2:24.879 min. 2. Daves Todd (GB), 2:25.370. 3. Erno Kostamo (FIN), 2:26.481. 4. David Datzer (D), 2:26.720. 5. Michael Rutter (GB), 2:27.525. 6. Phillip Crowe (GB), 2:27.782. 7. Paul Jordan (GB), 2:30.123. 8. Brian McCormack (IRL), todos BMW, 2:30.190. 9. Rob Hodson (GB), Honda, 2:30.413. 10. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:30.512. 11. David Johnson (AUS), Kawasaki, 2:30.517. 12. Julian Trummer (A), Honda, 2:31.631. Também: 22. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 2:39.804.