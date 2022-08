Thruxton: Yamaha unschlagbar – Tito Rabat ganz hinten

Tarran Mackenzie gewann am Sonntag ein Rennen in Thruxton

Beim sechsten Wochenende der British Superbikes war es erneut ein Yamaha-Fest. Jason O’Halloran, Tarran Mackenzie und Bradley Ray belegten in den drei Rennen die Podestplätze. Tito Rabat fuhr beim Debüt hinterher.

Die Britische Superbike Meisterschaft gastierte am vergangenen Wochenende in Thruxton. Bereits am Samstag im Qualifying setzte sich der Meisterschaftsführende Jason O’Halloran auf seiner McAMS-Yamaha gegen die BMW-Piloten Peter Hickman und Andrew Irwin zur Pole-Position durch.

Am Samstag ging es für die Superbike-Piloten auf der Strecke im Süden von England in das Sprintrennen über 15 Runden. O’Halloran setzte trotz der hohen Streckentemperaturen eine beeindruckende Pace, doch seine Yamaha-Markenkollegen Tarran Mackenzie und Bradley Ray konnte er nicht abschütteln. Am Ende fuhr der Australier mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden als Sieger über den Zielstrich. Mackenzie und Ray kamen in einem Zielfoto auf die Plätze 2 und 3. Leon Haslam (Kawasaki) und Tom Sykes (Ducati) belegten die Ränge 8 und 9.

O’Halloran war am Sonntag in zweiten Rennen der erste Pilot, der sich mit dem zweiten Sieg einen Platz im BSB-Showdown sicherte, wo er die Möglichkeit hat, um den Titel zu kämpfen. Zur Erinnerung: Die Top-8-Fahrer nach dem Rennen in Snetterton kämpfen an den letzten drei BSB-Wochenenden um den Meistertitel, da sie mit Zusatzpunkten belohnt werden.

Hinter O’Halloran kamen erneut Mackenzie und Ray auf das Podium. Das Yamaha-Trio kämpfte bis zum Zielstrich um die Positionen. Die drei Fahrer trennten am Ende nur 0,165 Sekunden. Peter Hickman und Lee Jackson (Kawasaki) komplettierten die Top-5.

Am Sonntagnachmittag stand das dritte und letzte Rennen der Superbike-Klasse auf dem Programm. Erneut waren es O’Halloran, Mackenzie und Ray, die den Kampf um die ersten drei Positionen unter sich aus machten. Der amtierende BSB-Champion schlug Ray zum Schluss um 0,019 Sekunden und holte damit seinen dritten Saisonsieg. O’Halloran holte Platz 3. Leon Haslam fuhr auf Platz 3, der ehemalige Superbike-Weltmeister Tom Sykes wurde Zehnter.

Der frühere MotoGP-Pilot Tito Rabat erlebte bei seinem Debüt bei den British Superbikes kein einfaches Wochenende. Im Zeittraining belegte er den vorletzten Platz, auf die Pole-Zeit büßte er 3,3 Sekunden ein. Er kam anschließend in den ersten beiden Rennen jeweils als Letzter ins Ziel, im dritten Rennen schied der Moto2-Weltmeister von 2014 vorzeitig aus.

In der Meisterschaft führt O’Halloran nach 18 von 33 Rennen mit 24 Zählern Vorsprung auf Ray. Dritter ist Lee Jackson, doch der Kawasaki-Fahrer hat bereits 119 Punkte Rückstand auf den Führenden. Rory Skinner (Kawasaki), Glenn Irwin (Honda), Kyle Ryde (Yamaha), Mackenzie und Ducati-Star Tommy Bridewell vervollständigen die ersten acht Positionen.

Ergebnis Thruxton, Rennen 1:

1. O'Halloran, Yamaha, 15 Rdn.

2. Mackenzie, Yamaha, + 0,939 sec

3. Ray, Yamaha, + 0,942

4. Glenn Irwin, Honda, + 3,545

5. Hickman, BMW, + 4,081

Ergebnis Thruxton, Rennen 2:

1. O'Halloran, Yamaha, 20 Rdn.

2. Mackenzie, Yamaha, + 0,079 sec

3. Ray, Yamaha, + 0,165

4. Hickman, BMW, + 7,181

5. Jackson, Kawasaki, + 11,410

Ergebnis Thruxton, Rennen 3:

1. Mackenzie, Yamaha, 20 Rdn.

2. Ray, Yamaha, + 0,019 sec

3. O'Halloran, Yamaha, +0,293

4. Glenn Irwin, Honda, + 10,753

5. Jackson, Kawasaki, + 11,846

BSB-Stand nach 18 von 33 Rennen:

1. O'Halloran, 331 Pkt.

2. Ray, 307

3. Jackson, 219

4. Skinner, 199

5. Glenn Irwin, 192

6. Ryde, 173

7. Mackenzie, 170

8. Bridewell, 158