Snetterton: Ducati-Triple und Yamaha-Debüt für Rabat

Während Ducati-Fahrer Tommy Bridewell seinen Gegnern in Snetterton beim fünften BSB-Wochenende keinen Grund zur Freude lies, zeigten Routiniers wie Leon Haslam (BMW) und Tito Rabat (Yamaha) beachtliche Leistungen.

Die diesjährige Ausgabe des «Snetterton 300» begann für Yamaha-Pilot Jason O’Halloran aus Australien mit einem Erfolgserlebnis. Der 35-Jährige fuhr am Samstag auf dem Kurs in der Englischen Grafschaft Norfolk mit seinem R1-Superbike auf die Pole-Position. Mit einer Zeit von 1:47,111 min umrundete er die Strecke 0,262 Sekunden schneller als Honda-Fahrer Glenn Irwin. Startplatz 3 sicherte sich der ehemalige Moto2-Weltmeister Tito Rabat, der an diesem Wochenende als Teamkollege von O’Halloran unterwegs war und dabei Tim Neave ersetzte.

Bereits am Nachmittag stand auf dem Kurs in Snetterton, der auf einem alten Flugplatzgelände aufbaut, das Sprintrennen der British Superbikes auf dem Plan. Über zwölf Runden herrschte an der Spitze des stark besetzten Fahrerfelds ein spannender Kampf um den Sieg und erst in der letzten Runde zeigte Ducati-Pilot Tommy Bridewell, der als Führender der Meisterschaft nach Snetterton angereist war, seinen Konkurrenten sein ganzes Können.

Der 34-Jährige gewann mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden auf Josh Brookes (BMW) und sicherte sich die volle Punktzahl. Hinter den beiden Routiniers kamen mit Jason O’Halloran und Glenn Irwin zwei weitere erfahrene Rennfahrer in die Top-4. Auf Platz 5 fuhr Christian Iddon (Ducati) ins Ziel, knapp vor Danny Kent auf Honda. Tito Rabat holte als Zehnter sechs Zähler.

Zu Ehren von Supersport-Pilot Damon Rees, der am 30. Juni nach kurzer Krankheit verstarb, wurde am Sonntag eine Schweigeminute in der Startaufstellung abgehalten. Der 28-Jährige fuhr eine Woche zuvor bei den Rennen in Knockhill mit seiner Yamaha noch auf die Plätze 8 und 10 bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort verstarb.

Am Sonntagmorgen ging es für die Fahrer auf dem 4,778 km langen Kurs zum ersten Hauptrennen. Und bereits dort war Tommy Bridewell, der Spitzenpilot aus dem Team von Paul Bird, sein absoluter Siegeswille anzusehen. Obwohl zunächst Josh Brookes und O’Halloran das Tempo an der Spitze vorgaben, brachte Bridewell nach einem Rennabbruch, bei dem Peter Hickman und Danny Buchan (beide BMW) aneinander gerieten, erneut sein ganzes Potenzial hervor.

Der Engländer triumphierte in diesem Sprint über nur acht Runden mit 1,6 Sekunden Vorsprung auf Brookes und 1,8 Sekunden vor dem ehemaligen Superbike-Vizeweltmeister Leon Haslam auf einer weiteren BMW M1000RR. Glenn Irwin und Jason O’Halloran fuhren auf den Plätzen 4 und 5 ins Ziel.

Im abschließenden Rennen am Sonntagnachmittag ging es deutlich knapper zur Sache. Zunächst setzte sich Yamaha-Fahrer Ryan Vickers in Führung, kurz darauf entwickelte sich ein Kampf zwischen ihm und Brookes um den Platz an der Sonne. Der Australier setzte sich in der Folge an der Spitze fest, musste aber in Führung liegend in Runde 10 sein Motorrad mit einem technischen Defekt abstellen, auch Teamkollege Peter Hickman konnte das Rennen nicht zu Ende fahren – er stürzte erneut.

Es entwickelte sich nun ein Zweikampf zwischen den Teamkollegen Bridewell und Irwin. Während Irwin einen Fehler einbaute und am Ende nicht mehr an seinen Teamkollegen ran kam, feierte dieser seinen dritten Sieg an diesem Wochenende – der erste Hattrick für Bridewell. Hinter ihm kamen Irwin und Leon Haslam auf das Podium. Auf den Rängen 4 bis 6 kamen Vickers, Iddon und O’Halloran ins Ziel von Snetterton. Tito Rabat fuhr erneut in die Top-10.

In der Meisterschaft konnte sich Bridewell etwas von den restlichen Fahrern absetzen. Nach 15 von 33 Läufen führt der Ducati-Star mit einem Vorsprung von 25 Zählern auf Teamkollege Irwin. Auf Platz 3 liegt der vierfache Saisonsieger Kyle Ryde (Yamaha), der in Snetterton in keinem Rennen über Position 8 hinauskam. Das nächste BSB-Wochenende geht in zwei Wochen in Brands Hatch über die Bühne.

BSB-Stand nach 15 von 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 217 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 192

3. Ryde, Yamaha, 171

4. Brookes, BMW, 168

5. Haslam, BMW, 164

6. O'Halloran, Yamaha, 133

7. Jackson, Kawasaki, 124

8. Iddon, Ducati, 108

9. Vickers, Yamaha, 104

10. Kennedy, Yamaha, 79

Hier gibt es alle Ergebnisse: BSB 2023