Dakar-Drama um Matthias Walkner: Sturz & Wirbelbruch?

Red Bull-KTM-Werksfahrer Matthias Walkner hat sich auf der vorletzten Etappe im Lendenbereich verletzt, er musste nach einem heftigen Crash aufgeben.

Nach dem starken Zeitverlust zu Beginn dieser Woche lag für Matthias Walkner das Dakar-Podest außer Reichweite. Er wollte aber mit Einzelerfolgen auf sich aufmerksam machen und am liebsten noch eine Etappe gewinnen, zumal ihm jetzt in den Dünen das Terrain mehr entgegen kam.

Doch Samstagfrüh auf der 13. und vorletzten Etappe erreichte das KTM-Team eine Hiobsbotschaft. «Hiasi Walkner ist nach km 20 in einen Gegenhang reingesprungen und hat lumbal, also ganz unten an der Wirbelsäule im Lendenbereich, wahrscheinlich einen Bruch erlitten. Er hat aber keine neurologischen Ausfälle, er kann also Arme und Beine bewegen. Doch er hat natürlich sehr viel Angst, dass er in Saudi-Arabien richtig behandelt wird. Deshalb sind wir gleich mit den Ärzten von 'Wings for life' in Verbindung getreten. Aber die guten Nachrichten – es gibt momentan keine neurologischen Ausfälle und keine Bewegungseinschränkungen», berichtete KTM-Berater Heinz Kinigadner im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Matthias muss jetzt noch zwei Stunden warten, bis er irgendwie weiter transportiert wird. Dann wird man genauere Informationen zur Verletzung bekommen. Aber das ist eine schlimme Nachricht, die wir jetzt am vorletzten Tag wirklich nicht gebraucht haben bei dieser bisher so interessanten und spannendenden Dakar-Rallye», seufzte der 62-jährige Österreicher, der zuvor erzählt hatte, dass Walkner kurz vor der Dakar geheiratet hat und wenige Tage nach der Wüstenrallye Vater wird.

Dakar Rallye 2023 – Etappe 12 von 14

1. Jose Ignacio Cornejo (Honda) 1 h 57:27

2. Daniel Sanders (GASGAS) 1 h 58:16

3. Toby Price (KTM) 1 h 59:25

4. Matthias Walkner (KTM) 1 h 59:32

5. Kevin Benavides (KTM) 1 h 59:49

6. Skyler Howes (Husqvarna) 2 h 00:21

ferner:

12. Luciano Benavides (Husqvarna) 2 h 01:47

Gesamtergebnis nach Etappe 12

1. Toby Price (KTM) 40 h 47:36

2. Skyler Howes (Husqvarna) 40 h 48:04, + 28 sec

3. Kevin Benavides (KTM) 40 h50:16, + 2,40 min

4. Pablo Quintanilla (Honda) 41 h 02:30, + 14,54 min

5. Adrien Van Beveren (Honda) 41 h 03:50, + 16,14 min

6. Luciano Benavides (Husqvarna) 41 h 07:36

Ferner:

9. Matthias Walkner (KTM), 41 h 32:00, + 44,24 min

10. Mason Klein (KTM), 41 h 42:34, + 54,58 min