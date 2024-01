Tobias Ebster (KTM): Roadbook-Vorbau gebrochen

KTM-Privatier Tobias Ebster musste auf dem zehnten Teilstück der gefürchteten Rallye Dakar zwischenzeitlich improvisieren und dabei seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Red Bull-Kini-KTM-Fahrer Tobias Ebster (26) beendete die zehnte Etappe auf Position 23, auf Tagessieger Ricky Brabec (Honda) verlor er 17:10 min. Der Dakar-Neuling brachte sein Bike auch am Mittwoch ohne gröbere Zwischenfälle ins Ziel und führt in der sogenannten «Malle Moto»-Wertung jener Fahrer, die ohne Hilfe auskommen müssen. In der Gesamtwertung belegt der Zillertaler weiterhin Rang 19.

Der Neffe von Heinz Kinigadner (63) ist hart im Nehmen, kann das Event auch nach den bisherigen Strapazen noch genießen und zeigt schon mal im Sprung einen kleinen Stunt, wenn Kameras in der Nähe sind.

«Ich hatte heute viel Spaß und bin ein richtig gutes Tempo gefahren. Leider ist mir dann aber der Roadbook-Vorbau gebrochen. Ich musste ihn mit Kabelbindern fixieren. Nach ein paar Kilometern ist er nochmals gebrochen, dann habe ich es richtig fixiert», berichtete Ebster am Mittwoch. «Ich bin danach ein gutes Tempo gefahren, es war aber schwer zu navigieren. Vor allem Ende durch die Canyons war es nicht einfach, es hat aber Spaß gemacht, ich bin einen super Speed gefahren.»

Am Ende wurde es dann nochmals knifflig: «Es gab sehr viele verschiedene Spuren. Wir sind teilweise auch über Spuren gefahren, wo auch der Prolog verlaufen ist. Es war gar nicht so einfach, da zu navigieren – ich hatte aber keinen Crash und keinen Navigationsfehler. Noch zwei Tage, dann haben wir es geschafft!»

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 10 (17.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 3:51,39 Stunden

2. Jose Cornejo (CHL), Honda, +2 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5. Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7. Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9. Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10. Toby Price (AUS), KTM, +6:48

Ferner:

23. Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 10 (17.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 44:45,28 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5. Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6. Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00,34 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39,03

10. Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

Ferner:

19. Tobias Ebster (A), KTM, +5:48,40