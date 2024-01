Dakar 2024, Etappe 12: Das große Finale steht an

Die zwölfte Etappe der diesjährigen Rallye Dakar steht am Freitag in Saudi-Arabien auf dem Plan. Die Fahrer und Teams müssen das letzte Teilstück der großen Rallye-Veranstaltung überstehen, bevor die Zielflagge fällt.

Am Freitag geht es für die Piloten der Rallye Dakar 2024 auf die zwölfte und damit letzte Etappe des großen Rallye-Abenteuers. Nach mehr als 7000 Kilometern insgesamt findet in Yanbu der Zieleinlauf der 46. Dakar-Ausgabe statt.

Auf der letzten Schleife von und bis Yanbu am Roten Meer entlang gilt es nochmal 328 Kilometer zu absolvieren, bevor der große Sieger 2024 feststehen wird. Am 5. Januar starteten die Teilnehmer in al-'Ula in das Abenteuer, 14 Tage später gehen die letzten 175 Kilometer in die Wertung.

Das Finale weist keine größeren Schwierigkeiten auf, könnte aber dennoch entscheidend sein. Immerhin war Toby Price zu Beginn der 14. Etappe 2023 seiner dritten Trophäe verlockend nahe, aber sein Vorsprung von zwölf Sekunden reichte nicht aus, um KTM-Teamkollege Kevin Benavides hinter sich zu halten. Er überholte ihn an der Ziellinie und sicherte sich den Sieg.

Vor dem letzten Tag liegt in diesem Jahr Honda-Pilot Ricky Brabec an der Spitze. Er hat ein Polster von zehn Minuten auf Ross Branch (Hero), der noch immer an ein Wunder für sein Team hofft. Wer gewinnt die härteste Rallye der Welt in diesem Jahr?