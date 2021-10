Teams bereiten sich in Marokko auf Dakar vor

Der Offroad-Sport kehrt diese Woche mit der bisher größten Ausgabe der Rallye du Maroc in die Wüste zurück. Über 250 Fahrzeuge werden auf über 2.500 Kilometern bei dieser Rallye unterwegs sein.

Erneut ist die Rallye Marokko das Testgelände der Teams für die Rallye Dakar. Marokko ist erneut die wichtige Generalprobe für den spektakulären Marathon-Klassiker in den ersten Januar-Wochen in Saudi-Arabien.

Die Action in Marokko beginnt mit einer 10 km langen Prolog am Freitag, 8. Oktober. Dann folgen fünf Tage voller Wüstenrennen auf Sonderprüfungen zwischen 288 km und 367 km. Jeder Tag der Rallye beginnt und endet im Biwak von Zagora und bietet technische, schnelle und sandige Strecken, gemischt mit Dünen und Navigation

Von den 100 an der Rallye Marokko gemeldeten Auto-Crews war keines so erfolgreich wie der fünffache Gewinner Nasser Al-Attiyah und Co-Pilot Matthieu Baumel. Toyota Hilux-Fahrer Al-Attiyah ist auch dreimaliger Sieger der Dakar und will jetzt, da die berühmte Rallye in den Nahen Osten verlegt wurde, unbedingt den Sieg. Al-Attiyah und Baumel werden diese Woche zeigen, dass sie in Marokko gut unterwegs sind.

Mattias Ekström wird seine eigene Rallye-Raid-Entwicklung bei der Rallye Marokko fortsetzen, diesmal am Steuer eines Mini JCW Rally. Der schwedische Racer bereitet sich auf seinen zweiten Start bei der Dakar auf und jongliert gleichzeitig mit Extreme E- und WRX-Engagements.

Am Steuer eines zweiradgetriebenen Mini JCW Buggy in Marokko übernimmt der Polen Kuba Przygonski. Mehrere Top-10-Platzierungen sowohl bei den Rad- als auch bei den Autorennen bei der Dakar machen Przygonski zu einer Bedrohung bei jedem Rallye-Raid, an dem er teilnimmt.

Im Side-by-Side-Rennen wird das Red Bull Off-Road Junior Team von Cristina Gutiérrez und Seth Quintero vertreten. Gutiérrez führt die T3-Kategorie des FIA-Weltcups für Cross-Country-Rallyes an, nachdem er Anfang des Jahres in Andalusien und Kasachstan gewonnen hatte. Quintero will noch mehr Geschichte schreiben, nachdem er Anfang des Jahres der jüngste Etappensieger der Dakar aller Zeiten geworden ist.

Diese neueste Version der Rallye Marokko findet von Freitag, 8. Oktober bis Mittwoch, 13. Oktober, statt und verspricht eine Woche spannenden Sport in der Wüste.