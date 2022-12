Die letzten Stunden vor den Wüstensturm

Es ist die Ruhe vor dem Sturm, wenn der Konvoi der Rallye Dakar vor der 45. Auflage des härtesten Härtetests des Motorsports im Sea Camp in Yanbu, dem Startort der vierten Auflage in Saudi-Arabien, eintrifft.

Die Rallye beginnt an Silvester mit dem 11 km langen Prolog. Bis dahin müssen alle Vorbereitungen vor dem Start abgeschlossen werden, wie z. B. technische Abnahme und Shakedown.

Es werden über 350 Fahrzeuge für die brutalste Rallye der Welt vorbereitet. Fahrer, Navigatoren und Mechaniker müssen allesamt zusammenarbeiten, um die Fahrzeuge über 5.000 Bestzeitkilometer, verteilt auf 14 extrem herausfordernde Etappen, zu führen.

Am Vorabend des Dakar-Starts haben wir auch Rivalen gesehen, die sich im Yanbu-Biwak von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden. Neben der Führung ihrer eigenen Fahrzeuge durch die Kontrollen vor der Rallye gab es viele neidische Blicke auf die Fahrzeuge anderer Konkurrenten, während wir darauf warteten, zu sehen, wer in den Dünen die Nase vorn hat.

Unter den 3.000 Einwohnern des Sea Camps von Yanbu an der Küste des Roten Meeres finden wir alle großen Anwärter auf den Sieg bei den Aurtos. Nasser Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel wollen den zweiten Toyota-Sieg einfahren. Dieses Duo und sein Toyota GR DKR Hilux T1+ erlebten ein herausragendes Jahr 2022 und gewannen nicht nur die Dakar, sondern auch die erste FIA Rally-Raid-Weltmeisterschaft. Diese Titel werden nicht leicht zu halten sein und Al-Attiyah weiß, welcher Rivale ihm auf der Strecke die meisten Probleme bereiten könnte.

«Für mich wird der Hauptkonkurrent Sébastien Loeb sein, nicht Audi. Das ganze Jahr über war Loeb sehr nah bei uns und in Marokko und Andalusien hat der BRX von Loeb gewonnen», erklärte der vierfache Dakar-Gewinner Al-Attiyah.

Was die Meinung von Sébastien Loeb selbst betrifft, so geht er mit dem Ehrgeiz, sie endlich zu gewinnen, in die Rallye. Der neunmalige Rallye-Rekordchampion hat bei seinen sechs bisherigen Teilnahmen drei Dakar-Podestplätze erreicht. In dieser Zeit hat der Franzose beeindruckende 16 Etappensiege gesammelt. Aber Etappensiege sind schön und gut, jetzt wollen Loeb und Beifahrer Fabian Lurquin ihren Prodrive BRX Hunter zu einem Gesamtsieg in der Klasse T1+ führen.

«Ich stand dreimal auf dem Podium. Und ich habe immer Etappen gewonnen, aber ich habe noch nie insgesamt gewonnen. Das ist mein Hauptziel», ist das Credo von Sébastien Loeb

Das Team Audi Sport hat seine Flotte von drei RS Q e-tron E2-Fahrzeugen in der T1U-Kategorie gemeldet und hat auch Ambitionen, die Tages- und Gesamtzeitliste bei dieser Dakar anzuführen. Audi hat die Schlüssel an den 14-fachen Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel, die Motorsport-Legende Carlos Sainz und den Mehrserien-Champion Mattias Ekström übergeben.

Sainz und seine Audi-Fahrerkollegen treten für einen zweiten Sieg-Versuch bei der Dakar mit dem deutschen Hersteller an. Beim letzten Mal haben alle drei Fahrer Etappensiege eingefahren und wollen 2023 an diesen Erfolg anknüpfen.

«Wir sind besser vorbereitet als im Vorjahr und werden in den ersten Tagen sehen, wie konkurrenzfähig das Auto ist. Wir werden auch sehen, was unsere Konkurrenten unter der Haube haben», meinte Carlos Sainz.

Die Aufgabe, einen wahrscheinlichen Gewinner für die T3-Side-by-Side-Kategorie auszuwählen, ist eine noch schwierigere Aufgabe als die Bewertung der Autos oder Motorräder. Insgesamt nehmen 47 T3-Crews an der Dakar 2023 teil, die in Bezug auf Können und Maschinen auf ganzer Linie gleich sind.

Natürlich fällt uns das von BFGoodrich präsentierte Red Bull Off-Road Junior Team USA mit seiner dreiköpfigen Fahrerbesetzung aus Seth Quintero, AJ Jones und Mitch Guthrie ins Auge. Es gibt genug Dakar-Erfolge, Ehrgeiz und Talent in dieser Gruppe, um das gesamte Podium der Gesamtwertung mit ihren Can-Ams und Guthries T3-M von MCE5 auszuschließen.

«Ich denke, wir haben das Auto jetzt in Ordnung und der Sieg bei der Dakar ist ganz klar unser Ziel für 2023», sagte Seth Quintero

Das nordamerikanische Trio kann damit rechnen, vom Red Bull Can-Am Factory Team ganz nach vorne gepusht zu werden. Hier finden wir den amtierenden T3-Champion Chaleco López sowie die Drittplatzierte des Vorjahres, Cristina Gutiérrez. Dieses Team hat auch ein starkes Interesse an der T4-Konkurrenz, wobei Rokas Baciuška in diesem Wettbewerb ihnen Flagge zeigt.

«Ich denke an den Sieg, weil ich konkurrenzfähig bin und mein Fahrstil zu dieser Art von Rallye passt», führte Cristina Gutierrez an.

Auch Guillaume De Mevius in einem OT3, der dreifache Quad-Rennsieger Ignacio Casale in einer von X-Raid vorbereiteten Yamaha YXZ 1000 und der zweifache Podiumsplatzierte Hélder Rodrigues in einem Can-Am Maverick werden beim T3-Rennen um den Sieg kämpfen .

«Bei der Dakar kann so viel passieren, dass es schwierig ist, Vorhersagen zu treffen, aber unser Ziel ist es, jeden Tag in einer guten Position zu beenden», merkte Helder Rodrigues an.

Die vierte Ausgabe der härtesten Rallye der Welt, die in Saudi-Arabien ausgerichtet wird, umfasst 5.000 Rennkilometer, verteilt auf 14 herausfordernde Etappen. Alles beginnt am 31. Dezember 2022 und die Zielflagge wird am 15. Januar 2023 in Dammam an der Küste des Arabischen Golfs fallen.

