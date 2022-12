Ex-DTM-Champion Mattias Ekström gewinnt Prolog

Mattias Ekström und Emil Bergkvist setzten im Audi RS Q e-tron bei der Rallye Dakar 2023 die schnellste Zeit im Prolog am Sea Camp und schlugen Sébastien Loeb im Prodrive Hunter von Bahrain Raid Xtreme um eine Sekunde.

Nach dem zeremoniellen Start an der Ostküste Saudi-Arabiens wurde auf dem 13 km langen Prolog um die Straßenreihenfolge für die erste richtige Etappe der 45. Ausgabe an Neujahr gekämpft, wobei die Top-20-Piloten etwas mehr als 20 Sekunden getrennt waren. Der Prolog, der vom Biwak am Ufer des Roten Meeres nach Süden führte, war ein enger und kurviger Auftakt für die Crews, mit einer Reihe von Haarnadelkurven und rechtwinkligen Kurven auf der Tagesordnung. Und so funktioniert der Prolog, Kollege Kay Hettich erklärt.

Die Titelverteidiger der Rallye, Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel, waren die erste Auto-Crew, die in ihrem Toyota GR Hilux DKR T1+ in die Prolog-Etappe starteten und mit 12 Sekunden Rückstand auf Ekströms elektrischen Audi RS Q e-tron (T1-Ultimate-Klasse) die viertschnellste Zeit fuhren.

Loeb musste dank seines zweiten Platzes bei der Ausgabe 2022 im Januar als Zweiter auf der Strecke und wurde am Ende der nächste Herausforderer von Ekströms Zeit, was bewies, dass der BRX Hunter und der Audi auf sandigen Strecken ebenbürtig sein können. Der neunmalige Rallye-Weltmeister sagte am Ende der Etappe, dass er hart gepusht habe, da die Etappe etwas ähnelte, was er normalerweise auf einer Prüfung in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) sehen würde.

«Ich hatte keine Probleme, es war eine flache Etappe, also habe ich versucht, wie auf einer WRC-Etappe hart zu pushen», sagte Loeb. «Ich habe versucht, effizient zu sein, und im Moment schien es zu funktionieren, also ist es ein guter Start, auch wenn diese Etappe nichts mit dem Rest der Rallye zu tun hat.»

Drittschnellster war der zweite Audi mit dem 14-maligen Sieger Stéphane Peterhansel und dessen Navigator Edouard Boulanger. Das Paar hatte 11,0 Sekunden Rückstand auf das Tempo und am Ende der Etappe einen Vorsprung von einer Sekunde auf Al-Attiyah und Baumel.

Danach folgten der Prodrive-Kunde von Guerlain Chicherit und Alex Winocq am Steuer der BRX Hunters von GCK Motorsport als Fünfter, einen Platz vor dem dreifachen Sieger Carlos Sainz, während Lokalmatador Yazeed Al Rajhi Siebter im Overdrive Toyota Hilux.

Die besten Minis waren Kuba Przygónski und Dirk von Zitzewitz im neuen John Cooper Works Rallye auf dem achten Platz, 16 Sekunden hinter Ekström, während Orlando Terranova von BRX und Henk Lategan von Toyota die Top Ten mit 20 bzw. 21 Sekunden Rückstand abrundeten.

Brian Baragwanath vom Century Racing Factory Team war das schnellste zweiradgetriebene T1-Auto auf dem 15. Platz, 32 Sekunden hinter Ekström.

Stand nach Prüfung 1 A (Prolog) von 14 Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 8:00 2 Loeb/Lurquin (F), Hunter + 0,01 3 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 11,0 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 12,0 5 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 13,0 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 14,0 7 Al-Rajhi/von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 16,0 8 Przgonski/Monleon (PL/E), Mini + 16,0 9 Terranova/Haro Bravo (RA/E), Hunter + 20,0 10 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 21,0

