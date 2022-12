Audi und Mattias Ekström setzen erste Zeichen 31.12.2022 - 17:58 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Mattias Ekstrom © Red Bull Sebastien Loeb © Red Bull Cristina Gutierrez Zurück Weiter

Das Sea Camp in Yanbu am Roten Meer erwachte früh zu den Geräuschen hochdrehender Motoren, als das Ende des Jahres den Beginn der Rallye Dakar 2023 mit der vierten Ausgabe in Saudi-Arabien markierte.