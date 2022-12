Dakar 2023: Kampf der Antriebskonzepte

Bei der der vierten Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien treten bei den Automobilen und Buggys, ob Zweirad, ob Allrad, ob Benziner oder Hybrid oder Elektrik, unterschiedliche Konzepte gegeneinander an.

Der Kampf um den Titel zwischen den 73 Autos, die beim Sea Camp an den Start gehen, wirft viele Fragen auf, von denen die erste die Performance der drei Audi RS Q e-tron E2 betrifft, die von Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström gefahren werden, um über die gesamte Dauer der Dakar ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Gelingt ihnen dies, haben sie die Chance auf den Pokal.

Um dem Leistungszuwachs der deutschen 4x4-Fahrzeuge standzuhalten, wird Toyota ein Rudel von 14 Hilux T1+ einsetzen, angeführt von Titelverteidiger Nasser Al Attiyah und Lokalmatador Yazeed Al Rajhi. Sie müssen sich auch gegen die Angriffe der BRX Hunters wehren, angeführt von Sébastien Loeb, Guerlain Chicherit und Orlando Terranova.

Die neuen Regeln werden es auch den Buggys mit Zweiradantrieb ermöglichen, ihr Leistungsdefizit auszugleichen: Der Century CR6 wird zum Beispiel mit Mathieu Serradori und Laia Sanz auf respektable Platzierungen abzielen, während die Fahrzeuge von Optimus de MD Rallye, angeführt von Christian Lavieille, auch anstreben.

Audi Part 2: Im Januar 2022 kam Audi mit innovativer Technologie mit Elektroantrieb in jedem der drei teilnehmenden RS Q e-tron-Autos zur Dakar, mit vielen Fragen und wenigen Gewissheiten. Nach vier Etappensiegen, ohne wirklich um die Gesamtwertung gekämpft zu haben, begab sich der deutsche Konstrukteur zurück ans Reißbrett, um eine verbesserte Version seines Fahrzeugs zu entwickeln, das seinen großen Auftritt bei der Rallye Marokko außerhalb der Wertung hatte. Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström fuhren jeweils mit einem RS Q e-tron E2, der dem technischen Reglement für 2023 entspricht, zeigten Leistungen, die ihrer Rivalen würdig waren. Wird das Star-Trio der Vierringe-Marke mit einem Maximum an Watt und Souveränität die aktuellen Meister der Disziplin klar schlagen können? Eine solche Bedrohung hat sowohl Toyota als auch BRX zum Nachdenken gebracht.

Nasser Al Attiyah, mit vier Triumphen bei der Dakar und einer Saison, die er als Rallye-Raid-Weltmeister abschloss, hat sich die Überlegenheit seiner T1+-Version des Toyota Hilux (mit größeren Rädern, größerem Hubraum usw.) zunutze gemacht. Seine Overdrive-Teamkollegen wie Saudi Yazeed Al Rajhi, Dritter bei der Dakar und in der Rally-Raid-Weltmeistersczhaft (W2RC), oder die Südafrikaner Giniel de Villiers und Henk Lategan werden alle davon profitieren, dass sie dasselbe Auto haben. Die Leistung wurde aber zum Ausgleich gedrosselt, um das Potenzial zwischen den verschiedenen Fahrzeugklassen zu erhalten, die um den Titel kämpfen werden. Die vom Prodrive-Team entwickelten Hunters werden ebenfalls denselben Einschränkungen unterliegen, haben jedoch ein Leistungsniveau gezeigt, das ihre Hoffnungen in den kommenden zwei Rennwochen steigen lässt.

Obwohl Sébastien Loeb den Sieger Nasser Al Attiyah im vergangenen Januar auf dem Weg nach Dschidda nicht ins Wanken bringen konnte (Platz 2), ging ihr Kampf während der gesamten W2RC-Saison weiter, die insbesondere mit einem Sieg des Elsässers in Andalusien endete. Auch seine Hunter-Kollegen zeigten eine ebenso überzeugende Leistung, wobei Guerlain Chicherit mit einem Sieg bei der Rallye Marokko auf höchstem Niveau zurückkehrte, knapp vor dem Argentinier Orlando Terranova, der schließlich genauso am Fuße des W2RC-Podiums landete wie bei der Dakar (4.).

Diese Sammlung von T1+ wird dieses Jahr durch zwei Autos erweitert, die vom X-raid Mini JCW Team präsentiert werden und an den Ultra-Stammfahrer Jakob Przygoński (4. Platz 2019 und 2021) und an Sebastian Halpern (8. Platz 2022) verliehen werden. Ein weiterer Fahrer, der mit respektablen Platzierungen vertraut ist, Martin Prokop (6. in 2019), wird ebenfalls einen T1+ 4x4 Ford pilotieren, mit dem er am Samstag in den Prolog geht.

Die Nutznießer der Technologie-Äquivalenzstrategie könnten die Buggy-Fahrer mit Zweiradantrieb sein, die letztes Jahr Probleme hatten, aber dieses Mal besser werden sollten. Century hat zehn Konkurrenten für ihre von verschiedenen Teams registrierten CR6-Buggys gefunden, darunter Mathieu Serradori. In ähnlicher Weise könnten auch die Optimus-Buggys der MD Rallye den Weg in die Top 10 finden, mit Fahrern, die bereits solche Höhen erreicht haben, wie Christian Lavieille oder Pascal Thomasse. Es ist fast an der Zeit, die Gelegenheiten zu nutzen.

Was ist Technologiegleichheit?

Um die Leistung von Amateurautos näher an die der offiziellen Teams zu bringen, tritt bei der Dakar für die W2RC-Saison 2023 eine neue Äquivalenz der Technologie-Regel (EOT) auf. Die FIA hat sich entschieden, die Leistung des T1 und des T1+ gleichermaßen zu reduzieren, indem sie ihre Leistung um 42 PS oder 30 kW verringert und die des T1.2 (Zweiradantrieb) um etwa 20-25 PS (+ 1 mm bei der Luftansaugflansch) erhöht wird.

Beispielsweise hat der 400 PS starke Hilux von Nasser Al Attiyah, der 2022 die Dakar gewann, 10 % seiner Leistung verloren.