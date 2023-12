Dakar – Kris Meeke mit dem G Rally Team dabei 23.12.2023 - 17:44 Von Toni Hoffmann

© Meeke Kris Meeke © G-Rally Der Can Am Challenger des G Rally-Teams Zurück Weiter

Der einstige Rallye-Profi Kris Meeke (Citroën, Mini, Toyota) wird erneut bei der Rallye Dakar (05. – 19. Januar 2024) starten und hat sich für einen Can-Am des belgischen G-Rally-Teams in der einstigen T3 entschieden.

Nach 2021 kehrt Kris Meeke dieses Mal mit dem belgischen G-Rallye-Team in der Challenger-Klasse nach Saudi-Arabien zurück. Bei der Rallye Dakar 2024 startet er in der Challenger-Kategorie (ex-T3) in einem Can-Am. Der ehemalige Rallyefahrer Kris Meeke kehrt in den Rallye-Raidsport mit dem G Rally Teams aus Belgien zurück.



Der Nordire, der während seines Dakar-Debüts in einem T3-Can-Am von PH-Sport im Jahr 2021 von der Veranstaltung begeistert war, hätte nach einem als falsch positiv bewerteten Covid-19-Test bei Toyota ein Jahr später Giniel de Villiers ersetzen sollen. Im Jahr 2023 nicht auf dem Radar, wird der ehemalige Citroën- und Toyota-WRC-Fahrer am 5. Januar 2024 in Saudi-Arabien erneut am Start sein. Sein Navigator wird der Niederländer Wouter Rosegaar sein.



Das G Rally Team nimmt 2021 an den von Overdrive entwickelten OT3 teil. Im Jahr 2023 spielte das belgische Team dank Guillaume de Mévius und François Cazalet die führenden Rollen in der T3-Wertung. Lange Zeit an der Spitze vor der Armada der Werks-Can-Am-Red-Bulls, landete das unabhängige Team nach mechanischen Problemen auf dem Podium.