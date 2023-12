Dakar: Sainz will den vierten Sieg – mit 61 Jahren! 31.12.2023 - 12:02 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Carlos Sainz

Carlos Sainz ist nach dem Unfall 2023 wieder auf den Beinen und freut sich, bei der Dakar 2024 von gerechteren technischen Vorschriften zwischen seinem Hybrid-Audi und den anderen 4x4-Fahrzeugen zu profitieren.

Mit 61 Jahren will Carlos Sainz seine Handschuhe immer noch nicht an den Nagel hängen. Der Madrilene strebt bei der Dakar 2024 bei seiner letzten Teilnahme am Steuer des Audi RS Q e-tron E2 ab dem 5. Januar in AlUla (Saudi-Arabien) einen vierten Sieg an. «Ich muss mich mehr vorbereiten als damals, als ich jünger war.»



Der zweifache Rallye-Weltmeister muss sich rächen. 2023, wenige Tage nachdem er der erste Führende des Rennens war, musste er das Rennen nach einem Frontsalto und einem beschädigten Fahrwerk am Audi RS Q e-tron E2 aufgeben.



In diesem Winter will «El Matador» die Messlatte höher legen und kann mit einem angepassten technischen Reglement rechnen, um dem Team Audi Sport fairere Chancen zu geben. «Wir glauben, dass wir bei den Aufhängungen in die richtige Richtung gearbeitet haben, was einer der wichtigsten Punkte zur Verbesserung war», sagte er. «Wenn man die Daten analysiert, sieht man, dass wir mit unserem Gewicht weniger beschleunigen als die Konkurrenz, weil wir 100 kg mehr wiegen, also wird die zusätzliche Leistung dies ausgleichen.»



Sainz ergänzte: «Das ist eine gute Sache, denn das ist etwas, was ich schon seit zwei Jahren fordere. Wie man weiß, sind Gewicht und Leistung die beiden Schlüsselelemente im Motorsport, und wenn man die gleiche Leistung und 100 kg mehr hat, wird man nicht so konkurrenzfähig sein wie die Gegner. Nun werden wir mit etwas mehr Leistung – wenn wir unsere Zuverlässigkeit unter Kontrolle bekommen – ein starkes Team haben, mit dem wir konkurrieren und hoffentlich ein ordentliches Ergebnis erzielen können.»



Trotz der Jahre, die vergehen, verspricht Carlos Sainz trotz seiner 61 Jahre, körperlich zu 100 % fit zu sein. Der Veteran gönnt sich täglich Fitness- und Cardio-Übungen. «Man muss in hervorragender körperlicher Verfassung sein, um zwei Wochen lang fünf Stunden lang mit voller Leistung fahren zu können», gesteht er. «Man muss sich selbst gut kennen und wissen, wann man in einem bestimmten Alter ein bestimmtes Niveau erreicht. Aufgrund der hohen Herzfrequenz, die man beim Fahren unter extremen Bedingungen, bei hoher Geschwindigkeit und über einen langen Zeitraum erhält, muss man stark sein.»



Sainz weiter: «Muskelkraft ist genauso wichtig wie Cardio (Herz-Kreislauf-System). Man muss im Nacken und Rücken kräftig sein. Und im Allgemeinen im ganzen Körper, aufgrund der vielen Unebenheiten und Sprünge, denen man auf dem Weg über lange Zeiträume und viele Tage hinweg begegnet. Wenn man wie ich ein erfahrener Fahrer ist, kennt man seinen Körper gut, aber gleichzeitig muss ich mich mehr vorbereiten als damals, als ich jünger war. Es ist also nicht einfach.»