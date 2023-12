Dakar: TV, Print, digitale und soziale Medien

Die Rallye Dakar ist als größtes Motorspektakel der Welt auch in den Medien in allen Bereichen (TV, Print, digital, soziale Medien) ein Event einer nicht vergleichbaren Größenordnung.

Die Dakar ist «eine Herausforderung für diejenigen, die gehen, ein Traum für diejenigen, die zurückbleiben», wie Thierry Sabine es ausdrückte, als er die Rallye vor 45 Jahren ins Leben rief. Jetzt wird das Rennen diesem Motto gerecht, indem es Himmel und Erde in Bewegung setzt, um das Abenteuer Fernsehzuschauern, Internetnutzern und Lesern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Von den Höhen und Tiefen der Abenteurer über die atemberaubenden Landschaften, die die Teilnehmer in Saudi-Arabien erwarten, ganz zu schweigen von den Geschichten aus dem Alltag im Biwak. Dakar-Fans haben die Qual der Wahl mit einer großen Auswahl an Bildern in verschiedenen Trägern und Formaten Formate.

Über die Dakar wird weltweit berichtet, mit Shows, die vor Ort produziert und in den Fernsehnachrichten und speziellen Sendungen auf insgesamt 70 Kanälen gezeigt werden. Sechs große Sender sind mit von der Partie, um Aufnahmen der Ausgabe 2024 auf die Wellen zu bringen.

In Frankreich ist die Dakar Gastgeber der La Chaine L'Équipe mit groß angelegter Berichterstattung. Für die erste Veranstaltung der Saison arbeitet man erneut mit dem Traditionssender France Télévisions zusammen, dessen tägliche Sendung «Tout le Sport» mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 1,1 Millionen auf France 3 zum Journal du Dakar weiterentwickelt wird. Eurosport wird jeden Tag einen dreistündigen Sendeplatz reservieren und so das Programm in die 63 Gebiete seines Sendegebiets bringen.

Wichtige Zahlen:



Über 560 akkreditierte Medienvertreter aus 33 Ländern

130 Presse- und Agenturfotografen und Teams an Bord von 80 Fahrzeugen

5 TV-Helikopter

8 TV-Fahrzeuge, die über Gleise und Straßen streifen

23 Produktions- und Übertragungswagen für Filmmaterial

22 Kameramänner und 26 Bordkameras

Die offizielle Website dakar.com mit über 4,6 Millionen einzelnen Besuchern im Jahr 2023 ist der Mittelpunkt dieses digitalen Ökosystems. Es bietet Nutzern zahlreiche Möglichkeiten, das Rennen in Echtzeit zu verfolgen und das Dakar-Erlebnis hautnah zu erleben: Live-Updates, Live-Tracking, Tabellen, Etappenberichte, Interviews, Fotos und Videos sowie Teilnehmerprofile.

Alle diese Inhalte können auch über die mobile Dakar-App (verfügbar für iOS und Android) angezeigt werden.

Eine neue Funktion ist jetzt im Live-Berichterstattungsmodul des Rennens verfügbar: Bühnenwiederholung. Benutzer können mehrere Fahrzeuge auswählen und ein Kopf-an-Kopf-Duell ihrer Lieblingskonkurrenten noch einmal erleben, indem sie auf der Karte den Spuren folgen, die die Teilnehmer während der Etappe hinterlassen haben, als wären sie gleichzeitig gestartet.

Wählen Sie Ihr Team. In diesem Jahr bringt die Dakar gemeinsam mit Aramco die erste Version ihres kostenlosen Tippspiels «Dakar Race to Win» auf den Markt. Spieler bilden ihre Teams, indem sie einen Teilnehmer aus jeder Klasse (RallyGP/Rally2/Ultimate/Challenger/SSV/Quads/Trucks) innerhalb eines begrenzten Budgets und in Übereinstimmung mit dem für jeden Teilnehmer je nach seinem Potenzial festgelegten Preis auswählen. Am Ende jedes Specials sammeln die zehn besten Teilnehmer Punkte und erhöhen die Bilanz der Spieler im Rennen, um jede Menge Preise zu gewinnen. Da nicht jeder Teilnehmer die Dakar beendet, sind jedem Team zwei Auswechslungen während der Rallye gestattet. Lesen Sie die Spielregeln und melden Sie sich unter https://racetowinbyaramco.dakar.com/ an.

Soziale Medien: eine digitale Community

Über 7 Millionen Follower nutzen die sozialen Medien der Dakar, verfolgen das Rennen mit einer breiten Palette an Inhalten, werfen einen Blick hinter die Kulissen der Rallye und interagieren mit Fahrern und Crews jeder Größe.

Die sieben Community-Manager, die für die Rallye verantwortlich sind, generieren täglich etwa 250 Beiträge für Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und Weibo: Action-Reels, ungewöhnliche Interviews, Threads mit Konkurrenten, Mechanikern und Serviceteams.