Dirk von Zitzewitz beendet Beifahrer-Karriere 27.12.2023 - 11:17 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Dirk von Zitzewitz (r) und Yazeed Al-Rajhi

Der deutsche Beifahrer Dirk von Zitzewitz, Gewinner der Dakar 2009 mit Giniel de Villiers und Dritter der Dakar 2022 mit Yazeed Al-Rajhi, verlässt nach mehreren Verletzungen die Welt des Rallye-Raids.

In gut zwei Wochen startet die Rallye Dakar. Nach 24 Jahren zum ersten Mal ohne Dirk von Zitzwitz. Der Sieger von 2009 im VW Touareg mit Giniel de Villiers hat trotz Anfragen das Kapitel Rallye-Sport nach mehr als 400.000 Kilometern geschlossen.



Ein Karriereende, das die Gefahren des Berufs deutlich macht. Für Dirk von Zitzewitz wird es 2024 keine 25. Dakar-Teilnahme geben. Der deutsche Beifahrer, seit 2020 regelmäßiger Beifahrer des Saudi Yazeed Al-Rajhi bei Overdrive, überlässt seinen Platz bei der 45. Auflage seinem Landsmann Timo Gottschalk. Die Rallye Dakar beginnt am 5. Januar 2024 in AlUla (Saudi-Arabien).



In einem Interview mit den Lübecker Nachrichten erklärte Dirk von Zitzewitz, dass sein angeschlagener Körper Ruhe braucht. Bei einem SSV-Unfall während der Baja Ungarn im Jahr 2019 wurde er verletzt (ein gebrochenes Schlüsselbein und mehrere Rippen). Er leidet seitdem unter irreversiblen Folgeerscheinungen wie einer versteiften Wirbelsäule. Das Risiko einer Verschlechterung im Falle eines erneuten Unfalls muss ernst genommen werden ... insbesondere, da dies während der Dakar 2023 hätte passieren können. Tatsächlich hatte sich Dirk von Zitzewitz, ohne dass er es wusste, nach einem Aufprall im Fahrgastraum des Toyota Hilux T1+ während der 5. Etappe einen Brustwirbel gebrochen. Eine Warnung, die ihn dazu veranlasste, einen Schritt zurückzutreten und für den Rest der W2RC-Saison 2023 Timo Gottschalk den Vortritt zu lassen.



«Ich brauche Abstand, weil ich manchmal nostalgisch werde», erklärte von Zitzewitz. «Es fällt mir immer noch schwer zu sagen, dass das Kapitel Dakar vorbei ist. Es gibt einen Kampf in mir. Aber es muss getan werden. Auch um mich selbst zu schützen.»

Er lehnte Anfragen und Angebote von Al Rajhi und anderen Top-Teams bewusst ab.



Der fünfzehnfache deutsche Enduro-Meister Dirk von Zitzewitz wird im Januar 2025 während der Dakar Motorrad-Touren organisieren, darunter eine Reise nach Kenia. «Und im Januar 2025 plane ich eine Kenia-Tour, das war schon immer mein Traum. Auf zwei Rädern fühle ich mich wohler als zu Fuß! Ich fühle mich im Herzen wie ein Biker.»