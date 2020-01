Dakar Moto

Honda: Scheitert Brabec, muss es Joan Barreda richten

So richtig in Erscheinung trat Joan Barreda bei der Rallye Dakar 2020 noch nicht. Nach der neunten Etappe ist der Spanier als zweitbester Honda-Pilot aber die Lebensversicherung für den weltgrößten Motorradhersteller.

Die erste Hälfte der Dakar 2020 in Saudi-Arabien lief für Joan Barreda weder gut noch schlecht. Nie weit von der Spitze entfernt fiel der Honda-Pilot aber sukzessive so weit zurück, dass er für den Gesamtsieg nicht in Frage kommen würde. Aber der Spanier leistete sich keine großen Patzer und orientierte sich seit Etappe 6 immer weiter nach vorne.

Auf der neunten Etappe sorgte Barreda für das beste Honda-Finish und liegt zwar 28 Minuten hinter seinem Teamkollegen und Dakar-Leader Ricky Brabec, aber nur acht bzw. zwei Minuten hinter der Konkurrenz von Husqvarna (Pablo Quintanilla) und KTM (Toby Price).

Zur Erinnerung: Nach der vierten Etappe lag er noch 20 Minuten hinter Price!

Sollte Brabec auf den noch ausstehenden drei Etappen etwas zustoßen, liegt es an Barreda, für den ersten Honda-Sieg seit über 30 Jahren zu sorgen.

«Ich bin als Zweiter in den Tag gestartet und zuerst musste man viel navigieren. Es gab keine Spuren, denen ich hätte folgen können und musste entsprechend aufpassen», schilderte Barreda die Schwierigkeit am neunten Rallye-Tag. «Nachdem wir vollgetankt hatten, konnte ich Kevin einfangen. An einer Stelle waren wir ziemlich verwirrt, aber wir machten weiter und fanden den richtigen Weg.»

Dakar 2020: Ergebnis Etappe 9



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 P. Quintanilla (Husqvarna) 03:30:33 2 T. Price (KTM) 03:32:27 00:01:54 3 J. Barreda Bort (Honda) 03:33:15 00:02:42 4 R. Brabec (Honda) 03:34:28 00:03:55 5 R. Branch (KTM) 03:36:03 00:05:30 6 K. Benavides (Honda) 03:36:23 00:05:50 7 L. Benavides (KTM) 03:36:41 00:06:08 8 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 03:36:56 00:06:23 9 A. Short (Husqvarna) 03:37:30 00:06:57 10 M. Walkner (KTM) 03:38:40 00:08:07 11 F. Caimi (Yamaha) 03:40:01 00:09:28 12 J. Pedrero Garcia (KTM) 03:41:09 00:10:36 13 M. Michek (KTM) 03:41:40 00:11:07 14 J. Betriu (KTM) 03:42:27 00:11:54 15 S. Howes (Husqvarna) 03:43:50 00:13:17 16 G. Poucher (KTM) 03:44:52 00:14:19 17 S. Svitko (KTM) 03:45:22 00:14:49 18 R. Faggotter (Yamaha) 03:45:30 00:14:57 19 J. Mccanney (Yamaha) 03:46:46 00:16:13 20 M. Giemza (Husqvarna) 03:47:13 00:16:40 21 J. Cerutti (Husqvarna) 03:47:49 00:17:16 22 L. Sanz (Gas Gas) 03:48:59 00:18:26 23 M. Gerini (Husqvarna) 03:50:25 00:19:52 24 S. Lagut (KTM) 03:50:48 00:20:15 25 M. Patrao (KTM) 03:57:28 00:26:55 26 M. Engel (KTM) 03:58:24 00:27:51 27 B. Melot (KTM) 03:59:43 00:29:10 28 Hn. Koitha Veettil (Sherco) 04:02:33 00:32:00 29 P. Cabrera (KTM) 04:03:45 00:33:12 30 J. Brabec (KTM) 04:04:14 00:33:41

Dakar 2020: Stand nach Etappe 9



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 R. Brabec (Honda) 31:59:29 2 P. Quintanilla (Husqvarna) 32:20:22 00:20:53 3 T. Price (KTM) 32:26:12 00:26:43 4 J. Barreda Bort (Honda) 32:27:45 00:28:16 5 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 32:28:58 00:29:29 6 M. Walkner (KTM) 32:36:45 00:37:16 7 L. Benavides (KTM) 32:40:40 00:41:11 8 F. Caimi (Yamaha) 33:20:33 01:21:04 9 S. Howes (Husqvarna) 33:23:53 01:24:24 10 S. Svitko (KTM) 33:30:04 01:30:35 11 A. Short (Husqvarna) 33:43:20 01:43:51 12 A. Metge (Sherco Tvs) 34:21:36 02:22:07 13 R. Faggotter (Yamaha) 34:29:36 02:30:07 14 M. Michek (KTM) 34:42:46 02:43:17 15 J. Betriu (KTM) 34:44:10 02:44:41