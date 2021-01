Dakar 2021, Tag 9: Schwerer Rückschlag für Husqvarna

Das Rockstar Energy Husqvarna Werksteam lag vor der neunten Etappe der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf den Plätzen 10 und 11, doch am Dienstag stürzte Luciano Benavides schwer und musste aufgeben.

Luciano Benavides, der jüngere Bruder von Honda-Fahrer Kevin Benavides, startete 2021 in Saudi-Arabien in seine vierte Dakar-Rallye. Der 25-Jährige erreichte mit seinem jungen Alter bereits zweimal die Top-10 der härtesten Rallye der Welt, doch 2021 endete sein Abenteuer in Saudi-Arabien auf der neunten Etappe bei Neom.

Der Argentinier stürzte bei Kilometer 242 schwer und verletzte sich an der Schulter. Er wurde anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Tabuk geflogen, wo er behandelt wird. Auch KTM-Pilot Toby Price musste am Dienstag nach einem Sturz aufgeben, er liegt ebenfalls in Tabuk im Krankenhaus.

Pablo Quintanilla, Teamkollege von Benavides, beendete den neunten Tag der Dakar-Rallye auf dem zehnten Platz. Für den Chilenen war es keine einfache Etappe, denn die Geschehnisse machten ihm einen gehörigen Strich durch die Rechnung. «Es war definitiv die anspruchsvollste Etappe der Rallye», sagte Quintanilla am Nachmittag.

«Am Morgen habe ich Toby auf dem Boden liegen gesehen, aber der Hubschrauber war schon bei ihm, deshalb bin ich weitergefahren. Es war sehr schwierig für mich, die Konzentration aufrecht zu erhalten, nach solch einem Ereignis», gestand der 34-Jährige, der drei Tage vor dem Ende der Marathon-Rallye auf Gesamtrang 9 liegt, eine Stunde hinter Leader Jose Ignacio Cornejo (Honda).

«Nach dem Tankstopp fühlte ich mich besser und ich konnte meinen Speed etwas erhöhen, doch plötzlich sah ich Luciano und ich hielt sofort an, um ihm zu helfen. Es war nicht schön, ihn mit solch starken Schmerzen zu sehen, aber zum Glück war er nicht schlimmer verletzt. Ich blieb bei ihm, bis der Helikopter eintraf. Anschließend wollte ich nur noch sicher das Ziel erreichen», betonte der Husqvarna-Werksfahrer und fügte abschließend hinzu: «Es tut mir so leid für Toby und Luciano und ich wünsche beiden gute Besserung.»