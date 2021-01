Sherco-Ass Lorenzo Santolino: «Unglaublich befreiend»

Honda und KTM haben die diesjährige Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien dominiert und letztendlich auch gewonnen. Gleich dahinter gab es mit Sherco und Lorenzo Santolino eine faustdicke Überraschung.

Lorenzo Santolino konnte bis zur Veranstaltung 2021 keine Dakar-Rallye beenden. Der Spanier schied 2019 auf der sechsten Etappe aus, bei der Premiere in Saudi-Arabien 2020 musste er nach der neunten Prüfung die Segel streichen. Bei der 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt schaffte der Sherco-Pilot die große Sensation.

Hinter den großen Werksteams von Honda und KTM erreichte das verhältnismäßig kleine Team von Sherco Position 6 und schlug damit unter anderem die großen Aufgebote von Yamaha, Husqvarna, GasGas und Hero. Der spanisch-französische Hersteller beendete die Dakar in Saudi-Arabien als dritte Kraft. Sherco schaffte es sogar als einziger Hersteller mit allen drei gestarteten Bikes ins Ziel von Jeddah.

«Ich bin sehr froh, dass ich das Ziel erreicht habe», strahlte Santolino am Freitag, nachdem er die zwölfte Etappe und über 7.000 km zurückgelegt hatte. «Zusätzlich ist der sechste Platz ein ganz besonderes Ergebnis für mich. Es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl, das alles Schlechte vergessen macht.»

Der 33-Jährige gab in diesem Jahr eine ernst zu nehmende Bewerbung für die Zukunft ab. Nach zwei herausfordernden Wochen strahlte der Spanier über beide Ohren. «Vielen Dank an das gesamte Sherco-Team, an jeden meiner Sponsoren und an alle, die mich immer unterstützen. Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Familie und besonders bei meiner Mutter, die jetzt sicherlich ein Lächeln auf dem Gesicht hat.»