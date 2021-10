Matthias Walkner (KTM): «Wichtige Bestätigung»

Red Bull-KTM-Wüsten-Star Matthias Walkner sprach in der TV-Sendung «Sport & Talk» aus dem Salzburger Hangar-7 über seine aktuelle Form und seine Herangehensweise bei langen Rennen.

Matthias Walkner war am Montag Live-Gäste in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» und sprach über die Emotionen nach seinem zweiten Cross-Country-Rallye-WM-Titel. Der Kuchler sicherte sich in Marokko mit der Red Bull-KTM Rang 2 in der Gesamtwertung, somit zum zweiten Mal die WM-Rallye-Krone und das schon vor dem Finale in Abu Dhabi.

«Es fühlt sich jetzt wieder super an, daheim zu schlafen», sagte der KTM-Werksfahrer nach seinem dritten WM-Titel. Den ersten gewann er 2012 in der Motocross-MX3-Klasse. «Ich bin ja um 4 Uhr aufgestanden bei der Rallye. Es war eine ziemlich konstante Saison. Es war auch das letzte große Rennen vor der Rallye Dakar. Es waren die Top-15 da und alle Werksteams. Es war daher eine wichtige Bestätigung, dass ich gut in Form bin.»

Der 35-Jährige sagt zum Thema Dakar auch: «Bei so einem langen Wettbewerb wie der Dakar kann es schon mal vorkommen, dass man den einen oder anderen Bock schießt. Es ist aber jetzt eine Genugtuung, dass man weiß, man hat den Speed für das Podium.»

Den Grat zwischen Freud und Leid beschreibt Walkner so: «Ich habe mit 27 oder 28 Jahren jeden Tag fünf Joker an Bord gehabt. Jetzt habe ich einen. Dann versuche ich auch gleich zurückzuschrauben. Ich habe über die Jahre gemerkt, wo man pusht – aber auch, dass man mehr Augenmerk auf die Navigation legt.»