Dakar 2022, Etappe 9: Weniger Sand, harte Navigation

Auf der neunten Etappe der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien geht es für die Teilnehmer am Dienstag etwas ruhiger zur Sache, doch das Ziel der härtesten Rallye der Welt ist noch in weiter Ferne.

Am Montag waren es insgesamt 830 Kilometer, die die Fahrer bei der 44. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien unter die Räder nehmen mussten, davon 395 km in Wertung. In Bezug auf den Gesamtsieg ist weiterhin alles offen, denn die Top-4 liegen gerade einmal innerhalb von 5:30 Minuten. GASGAS-Pilot Sam Sunderland hat das Zepter wieder übernommen und führt das Feld in die letzten vier Etappen.

Gegen den Uhrzeigersinn geht es am Dienstag von Wadi ad Dawasir zunächst in eine kurze Verbindungsetappe, bevor die 287 km lange Wertungsprüfung über den weiteren Verlauf der Marathonrallye entscheidet. Von knapp 750 Metern über dem Meeresspiegel geht es für die Teilnehmer im Laufe dieser Prüfung auf eine Höhe von über 1200 Meter, anschließend werden die Piloten erneut das Biwak in Wadi ad Dawasir aufsuchen, wo am Mittwoch auch die zehnte Etappe eingeläutet wird.

Damit die Strapazen der beiden Vortage etwas kompensiert werden können und damit gerade die Privatiers noch etwas Luft zum Atmen bekommen, startet die Etappe am Dienstag etwas später als gewohnt. Zu diesem Zeitpunkt der Rallye spielt die Ausdauer der Fahrer und Maschinen eine große Rolle, um im Wettbewerb verbleiben zu können. Viele hügelige Abschnitte und einige Wege durch Canyons prägen diesen Tag, der Sandanteil ist geringer, doch die Navigation wird die Piloten nicht weniger herausfordern. Insgesamt gilt es 491 km zu absolvieren.