Matthias Walkner (KTM): «Fürs Finale gut aufgestellt»

Als Dritter der Gesamtwertung hat Matthias Walkner noch Chancen auf den Sieg bei der Rallye Dakar 2022. Der Red Bull KTM-Pilot wurde am vorletzten Renntag guter Vierter.

Viele Piloten bezeichnen die elfte Etappe als die härteste der gesamten Dakar. Die Fahrt durch den weichen Wüstensand war kräfteraubend und die Navigation schwierig. Matthias Walkner profitierte daher von seiner 26. Startposition und brachte die 346 km lange Wertungsprüfung in 3:35 min mit der viertbesten Zeit hinter sich.



«Das war eine lange und sehr schnelle Etappe», gab der Red Bull KTM-Pilot zu. «Am Morgen war es sehr staubig, was die Navigation zusätzlich erschwerte. Ich habe ein paar kleine Fehler gemacht, aber ich habe den ganzen Tag wirklich mein Bestes gegeben und so hart wie möglich gepusht.»

Der Österreicher reihte sich damit in der Gesamtwertung als bester KTM-Pilot hinter Sam Sunderland (GASGAS) und Pablo Quintanilla (Honda) mit 7:14 min Rückstand auf Platz 3 ein.



«Ich kam dann mit einer guten Zeit ins Ziel und bin damit für morgen gut aufgestellt», ist Walkner überzeugt. «Wir werden sehen, was passiert.»

Auf der zwölften Etappe kommt es somit zum Showdown einer spannenden und umkämpften Rallye. Eine Spazierfahrt in Kolonne, wie man es früher schon mal sah, wird es am letzten Renntag nicht geben. Auf der 164 km langen Wertungsprüfung liegt der Vorteil jedoch bei Sunderland, der als Zweiter die Route eröffnen wird und ein Polster von 6:52 min auf Quintanilla hat.

Die Ergebnisse von Etappe 11 sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.