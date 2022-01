Dakar 2022, Etappe 12: Übung macht den Meister

Der finale Angriff: Die Dakar-Rallye 2022 nimmt am Freitag abschied

Seit zwei Wochen kämpfen sich die härtesten Piloten durch die Wüsten und Canyons Saudi-Arabiens und nur wer grobe Fehler vermeiden konnte, wird am Freitag das Dakar-Abenteuer auf dem Podium abschließen können.

Zwar sind die großen Dünen bei der diesjährigen Rallye Dakar Geschichte, doch trotzdem bekommen es die Teilnehmer auf der letzten Wertungsprüfung am Freitag mit viel Sand zu tun. Übung macht den Meister – nach diesem Motto schickt der Veranstalter die Fahrer auf die Etappe, denn auf den vorherigen elf Prüfungen konnten sie sehr viele Eindrücke der Routen sammeln und am Ende kommt es darauf an, diese Erfahrungen zum eigenen Vorteil zu machen.

Eine Verbindungsetappe von mehr als 500 Kilometer zwischen Bisha und Jeddah wartet auf die Protagonisten, zusätzlich stehen noch einmal 164 gewertete Kilometer auf dem Programm. Hier wird sich entscheiden, wer am Ende die 44. Ausgabe der legendären Dakar-Rallye gewinnen wird. An der Spitze spielt sich ein Kampf zwischen GASGAS, Honda und KTM ab, Yamaha hat nur noch Außenseiterchancen.

Knappe drei Viertel der Etappe bestehen aus Erde, 27 Prozent müssen die Piloten auf Sand zurücklegen. Dabei geht es von etwa 1.100 Höhenmeter auf über 1.500 Meter ständig bergauf. Im Ziel von Jeddah wird es die große Siegerehrung geben, bei der die besten Fahrer geehrt werden, aber letztlich jeder Pilot seine Zielankunft feiern kann. Mehr als 8.000 Kilometer haben die Teilnehmer in diesem Jahr zurückgelegt, was erneut unterstreicht, dass diese Veranstaltung zu den härtesten Events im Motorsport zählt.