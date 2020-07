Neuer Look für «Tracy»: Die Audi-Autos für 2020

Die meisten Audis waren bei den Testfahrten auf dem Nürburgring im Juni bereits in Aktion zu sehen. Zwei Boliden fehlen demnach noch.

Für seine letzte Saison vor dem Audi-Ausstieg bekommt der Meister ein neues Gewand: Der Audi RS 5 DTM von René Rast ist weiterhin in rot-weiß gehalten, allerdings mit einem größeren Rot-Anteil als noch 2019 und einer asymmetrischen Anordnung.

Und: Auf der Motorhaube prangt Sponsor Porta, ein Möbel-Einrichtungshaus. Was bleibt, ist der Name: Seit 2019 nennt Rast seinen Audi Tracy.

Umgewöhnen müssen sich die Fans von Jamie Green, der in den vergangenen Jahren im Orange der Hoffmann Group unterwegs war: Der dienstälteste DTM-Pilot im gesamten Starterfeld fährt in dieser Saison nach dem Rückzug des Unternehmens als Sponsor den schwarz-grauen Akrapovic Audi RS 5 DTM.

Das Auto wurde bei den Tests allerdings nicht eingesetzt, ebenso wenig wie der Bolide von Robin Frijns, der weiterhin in den Farben von Aral ultimate (blau) an den Start geht, weshalb es weiterhin nur ein Rendering von den Autos gibt.

Mike Rockenfeller wiederum sitzt in der kommenden Saison in einem Audi im blau-gelben Outfit. Das liegt am neuen Sponsor Twin Busch.

Die neue Saison beginnt in zwei Wochen, die ersten beiden Rennen 2020 steigen am 1./2. August im belgischen Spa.