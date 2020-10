Ex-Champion Tomczyk positiv auf Corona getestet

Martin Tomczyk ist nach dem 24-Stunden-Rennen in Spa positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihm gehe es aber körperlich sehr gut, teilte er in einem Video mit.

Martin Tomczyk hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der frühere DTM-Champion und heutige Sat.1-Experte auf Instagram bekannt. Demnach befindet sich der BMW-Fahrer in häuslicher Quarantäne.

«Körperlich geht es mir soweit sehr gut», sagte Tomczyk in einer Video-Botschaft. «Meine Stimme ist ein bisschen belegt und ich habe ein bisschen Husten. Das sind aber die einzigen Symptome, die ich zeige. Ich bin auch im engen Austausch mit dem hiesigen Gesundheitsamt, um auch wirklich alle Vorschriften ordnungsgemäß einzuhalten.»

Tomczyk hatte am vergangenen Wochenende am 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa teilgenommen und war sowohl am Sonntag als auch am Montag positiv getestet worden. Bei dem Rennen schied er im BMW des Walkenhorst-Teams nach einem heftigen Crash in der Blanchimont-Kurve aus.

«Ich wollte euch das mitteilen, weil Corona momentan natürlich Jeden etwas angeht und sehr präsent ist und ich mit dem Thema sehr offen umgehen wollte», so Tomczyk: «Ich würde mich natürlich melden, wenn es zu meiner körperlichen Verfassung irgendwelche Änderungen gibt und auch, wenn ich die Quarantäne wieder verlassen darf.»