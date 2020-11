Wechsel bei Audi: Aus für Motorsportchef Dieter Gass

Audi stellt sich im Motorsport neu auf: Julius Seebach ist ab 1. Dezember neuer Motorsportchef, für Dieter Gass ist diese Ära damit beendet.

Wechsel bei Audi im Motorsport: Julius Seebach ist ab dem 1. Dezember neuer Motorsportchef bei den Ingolstädtern. Das gab der Autobauer am Montag offiziell bekannt.

Dieter Gass, seit fast zehn Jahren in leitenden Positionen bei Audi Sport und von 2017 bis 2020 als Audi-Motorsportchef verantwortlich, widmet sich nach dem erfolgreichen Abschluss des werkseitigen DTM-Engagements zukünftig neuen Aufgaben. Welche das sind, bleibt allerdings offen.

Von November 1994 bis März 2001 war Gass als Techniker und Renningenieur für Audi Sport tätig. Von 2001 bis 2011 wirkte er in leitenden Funktionen bei den Formel-1-Projekten von Toyota und Lotus mit, ehe er zu Beginn des Jahres 2012 zur Audi AG zurückkehrte. In der neu geschaffenen Position als Leiter Renneinsatz war Gass maßgeblich an den Titelgewinnen von Audi in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) beteiligt. 2013 übernahm Gass als Leiter DTM bei Audi die Verantwortung für die Tourenwagenserie.

Unter Gass gewann Audi ab 2013 den Fahrertitel (2013 durch Mike Rockenfeller) und zweimal den Herstellertitel (2014 und 2016).

Unter dem Motorsportchef Gass holte Audi ab 2017 in den letzten vier Saisons der DTM dreimal den Titel. Was besonders hervorsticht, ist der Erfolg in der Turbo-Ära der DTM: 2019 und 2020 beherrschte Audi mit den Class-1-Boliden die Konkurrenz von BMW (und 2019 Aston Martin) nach Belieben und holte alle sechs möglichen Titel. Im Mai hatte Audi allerdings den Ausstieg aus der DTM verkündet.

In der Formel E holte Audi nach dem werksseitigen Einstieg 2017 zudem 2018 den Teamtitel in der Elektrorennserie.

«Das DTM-Finale in Hockenheim war ein sehr emotionaler Moment für mich», sagt Gass. «Die DTM hat in den vergangenen acht Jahren mein Leben mitgeprägt. Es war eine unheimlich intensive Zeit, in der mich meine Familie an Wochenenden nicht besonders häufig gesehen hat. Deshalb ist das Ende der DTM-Ära, wie wir sie alle kennen, auch für mich eine gute Gelegenheit, etwas Neues zu beginnen, zumal 2020 durch die Integration des Werksmotorsports in die Audi Sport GmbH ein ganz besonders intensives Jahr war. Ich möchte mich bei der gesamten Mannschaft, unseren Teams, Fahrern und Partnern bedanken. Die Zusammenarbeit hat mir viel Freude bereitet. Ich freue mich sehr, dass Motorsport auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie von Audi bleibt, und bin davon überzeugt, dass Audi Sport auch in der neuen Aufstellung erfolgreich sein wird. Mit Markus Duesmann und Oliver Hoffmann stehen zwei echte Racer an vorderster Front, die trotz ihrer enormen Verantwortung für das gesamte Unternehmen uns Motorsportler nicht vergessen.»

Ab 1. Dezember 2020 übernimmt nun Seebach zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Audi Sport GmbH auch die Verantwortung für die internationalen Motorsportaktivitäten des Unternehmens.

«Ich bin davon überzeugt, dass Julius Seebach im Rahmen der Neuausrichtung des Motorsports der richtige Mann ist», sagt Audi-Boss Markus Duesmann: «Bei Dieter Gass möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstands für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken. Er steht vor allem für den fast schon unglaublichen Erfolg, den wir speziell in den letzten beiden Jahren in der DTM hatten. Aber auch der erfolgreiche Einstieg in die Formel E geht auf das Konto von Dieter Gass. Ich bin selber fast mein ganzes Leben lang Motorsportler gewesen und weiß, wie viel Herzblut und persönliches Engagement notwendig ist, um im Motorsport erfolgreich zu sein.»