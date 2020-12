DTM-Action: Die besten Onboard-Videos

Überholmanöver, Unfälle oder Pannen: Aus dem Cockpit bekommt man bei bestimmten Szenen noch einmal eine ganz andere Perspektive.

Wie zum Beispiel bei René Rasts Mega-Crash 2018 auf dem Lausitzring, als sich sein Audi RS 5 DTM mehrfach überschlug und Rast das Rennen am Sonntag sogar sausen lassen musste.

Das war allerdings nur eine Vorsichtsmaßnahme, er blieb unter dem Strich unverletzt. «Es war im Auto eigentlich gar nicht so wild. Ich habe gemerkt, als ich in der Luft war, dass ich mich gerade überschlage und alles ganz leise wurde, der Motor aus war. Als ich gemerkt habe, dass ich mich bewege, aber keinen Einschlag gespürt habe, wusste ich, dass irgendwann der Einschlag kommt. Das passiert alles wie in Zeitlupe», sagte Rast.

Der Crash gehört zu einer Onboard-Compilation, bei der man aus dem Cockpit noch einmal eine spezielle Perspektive erhält.